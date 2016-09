Zwei goldene Halsketten geraubt

Am Mittwoch um 18 Uhr hat ein Unbekannter bei einem Raub zwei goldene Halsketten gestohlen. Eine 94-Jährige war zu Fuß zurück zu ihrem Anwesen in die Steubenstraße auf dem Almenhof in der Nähe des Sennteichplatzes, als sie unvermittelt im Hausflur attackiert wurde. Der Räuber war nach bisherigem Kenntnissen der Polizei unbemerkt zusammen mit seinem Opfer in das Gebäude gelangt. Er packte die ältere Frau, zog sie zu Boden und riss ihr dann zwei goldene Halsketten vom Hals und flüchtete aus dem Treppenhaus auf die Steubenstraße.

Ein Zeuge, durch die Hilferufe der Beraubten auf das Geschehen aufmerksam geworden, verfolgte den Mann noch kurze Zeit, verlor ihn dann jedoch aus den Augen, als dieser in Richtung Strandbad rannte. Die Seniorin wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Der Räuber wird im Polizeibericht wie folgt beschrieben: Südländischer Typ, "kaffeebrauner" Teint, circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, kurze, schwarze Haare, schwarzer Bart. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans und einer schwarzen Jacke. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können , werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-55 55 zu melden. tan/pol