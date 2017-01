Die Polizei hat zwei junge Männer festgenommen. Ihnen werden mehrere Autoaufbrüche zur Last gelegt. (Symbolbild)

Autoaufbrüche in Mannheim:

Sie sollen für mehrere Autoaufbrüche im Stadtgebiet von Mannheim verantwortlich sein - jetzt sitzen zwei junge Männer in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwoch in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, stehen die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren im dringenden Verdacht, am Samstagmorgen im Bereich des K-Quadrats die Scheibe eines Audi A5 eingeschlagen zu haben, um Wertsachen aus dem Fahrzeug zu stehlen.

Nachdem ein Zeuge sie bemerkt hatte, flüchteten die Beschuldigten. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die die jungen Männer in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festnehmen konnten.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht, für weitere Autoaufbrüche verantwortlich zu sein. Sie sollen gemeinsam in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Stadtteilen Jungbusch und Innenstadt auf die gleiche Art und Weise in mindestens zehn weitere Fahrzeuge eingedrungen sein, um aus diesen Geld oder Wertgegenstände zu entwenden. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ein Fahrzeug sollen sie auch mit einem gestohlenen Schlüssel entwendet haben.

Die beiden Männer wurden nach der Vorführung beim Haftrichter in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Schon am Dienstag hatte die Polizei einen Fahndungserfolg vermelden können: Gegen einen 32-jährigen, aus Marokko stammenden Mann wurde Haftbefehl erlassen. Er soll - gemeinsam mit einem flüchtigen Komplizen - am frühen Sonntagmorgen in der Neckarstadt mindestens ein Auto aufgebrochen haben. Die Polizei prüft, ob der 32-Jährige für weitere Taten verantwortlich ist.

Bereits am vergangenen Mittwoch war in Seckenheim ein 28-jähriger Verdächtiger festgenommen worden. Die Polizei geht davon aus, dass verschiedene Täter am Werk sind. (mik/pol)