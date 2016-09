Zwei neue Baustellen in der Innenstadt

Zwei Baustellen - eine bei der Abfahrt von der Konrad-Adenauer-Brücke Richtung Parkring, die andere auf der Südtangente - sorgen von heute an für mehrere Wochen für Verkehrsbehinderungen.

Wegen Asphaltarbeiten ist die Abfahrt Brücke zur B 36 nur einspurig befahrbar. Wie die Stadt berichtet, gibt es in diesem Bereich starke Straßenschäden. Deshalb erhalten beide Spuren eine neue Deckschicht. In dem Teilbereich, in dem die Straße den Geh- und Radweg überquert, wird der komplette Fahrbahnbelag inklusive Abdichtung sowie Geländer und Schutzplanken erneuert. Auf dem darunterliegenden Geh- und Radweg sind keine Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer zu erwarten. Bis zum Ende der Baumaßnahme, die bis zum Freitag, 4. November, in zwei Bauabschnitten durchgeführt wird, ist nur eine Spur befahrbar.

Auch auf der Südtangente auf dem Lindenhof Richtung Mannheim-Süd sind im Bereich der Radwegunterführung am Mannheimer Ruder-Club starke Asphaltschäden vorhanden. Daher werden auf der rechten Spur der Fahrbahnbelag und die Abdichtung erneuert. Dadurch kommt es ebenfalls ab heute bis Freitag, 14. Oktober, zu Verkehrseinschränkungen: Auf der Südtangente Richtung Mannheim-Süd ist nur die linke Fahrspur befahrbar. Die Ampelanlage wird für die Bauzeit angepasst, so dass die nur noch einspurige Hauptrichtung eine längere Grünphase erhält. Aus diesem Grund wird in der Gegenrichtung der Linksabbieger in die Rheinvorlandstraße gesperrt. Eine Umleitung über den Parkring und Schleusenweg ist ausgeschildert. Aus der Rheinvorlandstraße kommend kann nur noch einspurig auf die Südtangente Richtung Süd abgebogen werden, die Verkehrsführung wird hier angepasst. Die Stadt bittet für beide Baustellen um Verständnis. red