Zwei Verletzte, mehr als 100 000 Euro Sachschaden

Erneut hat es in Mannheim einen schweren Unfall mit einem Sportwagen der Marke Maserati gegeben. Auf der Waldstraße in der Gartenstadt stieß das Fahrzeug gestern gegen 17 Uhr frontal mit einem Wagen der Marke Dodge zusammen.

Anders als bei dem Unfall am Wochenende in der Innenstadt sei in diesem Fall aber keine zu hohe Geschwindigkeit im Spiel gewesen, so ein Polizeisprecher. Vielmehr habe der Maserati einem anderen Wagen ausweichen müssen. Zwei Menschen wurden bei der Kollision gestern verletzt. Der Sachschaden beträgt mehr als 100 000 Euro. Die Ermittler suchen nach dem Fahrer eines DHL-Wagens, der mit seinem Verhalten den Unfall offenbar ausgelöst hat und weiterfuhr.

Der Maserati war nach Polizeiangaben auf der rechten Spur in Richtung Sandhofen unterwegs. Vor ihm auf dem linken Streifen fuhr der DHL-Wagen, dessen Fahrer auf Höhe der Einmündung Lampertheimer Straße plötzlich nach rechts wechselte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, riss der Maseratifahrer das Steuer herum, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Dodge RAM zusammen. Die beiden Insassen des Dodge mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Maserati-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei (Tel. 0621/1744045) bittet insbesondere um Hinweise auf den DHL-Wagen. imo