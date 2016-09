Zweifel an wortreichem Zeugen

Unfall, Krankheit, wirtschaftlicher Absturz - mit den daraus entstehenden Folgen beschäftigt sich das Sozialgericht Mannheim, das gestern seinen Geschäftsbericht vorstellte. Der "MM" besuchte im Vorfeld einen Sitzungstag der 14. Kammer.

Manchmal kommt es anders als vorbereitet: Eine Schöffin sitzt auf freier Strecke in einem wegen Betriebsstörung haltenden Zug fest. Die Parteien des ersten Falles akzeptieren den Vorschlag des Vorsitzenden Richters Rolf Mack, den Streit um eine Verletztenrente aufgrund eines gebrochenen Sprunggelenkes später ohne mündliche Verhandlung nach Akten und Gutachten zu entscheiden - die beiden Zeugen werden entlassen.

Folgenschwerer Radunfall

Daten und Fakten Das Sozialgericht Mannheim mit Sitz an den Planken (Quadrat P 6) ist auch für Heidelberg sowie die Kreise Neckar-Odenwald und Rhein-Neckar zuständig. Die 17 Kammern mit jeweils zwei Schöffen sind mit 14,3 hauptamtlichen Richterstellen besetzt. 2015 gingen 3855 Verfahren ein, davon 3477 Klagen und 378 Eilrechtsschutz-Anträge. Im ersten Halbjahr 2016 waren es 1831 Verfahren. Obwohl Hartz-IV-Fälle gegenüber 2014 um 11,4 Prozent abnahmen, stehen sie an der Spitze - gefolgt von Streit um Renten, Schwerbehindertenrecht, Krankenversicherung. wam

Beim nächsten Fall ist die dreiköpfige Kammer komplett. Auch diesmal geht es um eine Verletztenrente. Und dabei lautet die juristische Gretchenfrage: Liegt eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 20 Prozent und damit ein Anspruch vor? Ein Rechtsanwalt streitet in eigener Sache. Bei einem schweren Fahrradunfall - vor vier Jahren auf dem Nachhausweg von der Kanzlei - hat ihn ein unaufmerksamer Lkw-Fahrer mit seinem Laster erfasst. Nach langem Klinikaufenthalt sind zwar Wunden und Brüche verheilt, aber neurologische Beeinträchtigungen geblieben: beispielsweise Sensibilitätsstörungen im Gesicht, vor allem in der Mundregion. Diese behindern nicht nur beim Artikulieren, sie führen auch dazu, dass sich der Anwalt immer wieder an die Lippen fassen muss - "so was wie ein Tick, gegen den ich einfach nicht ankomme".

Erwerbsminderung anerkannt

Die Berufsgenossenschaft hatte dem heute Endvierziger zunächst berufliche Einschränkungen von 20 Prozent zuerkannt, diese aber später auf 15 Prozent, und damit unterhalb eines Anspruchs, zurückgestuft. Dagegen klagt der Jurist - mit Erfolg. Die Kammer, der mehrere medizinische Stellungnahmen vorliegen, wertet die Sensibilitätsstörungen als so beeinträchtigend, dass sie eine 20-prozentige Erwerbsminderung anerkennt.

Entsprechen Einkünfte für Solarstrom denen einer Erwerbstätigkeit oder eher jenen aus Vermietung? Ein Bezieher von Hartz-IV-Leistungen und Eigentümer einer Immobilie, die als unverwertbar gilt - jedenfalls fand sich kein Käufer - will erreichen, dass die Erträge seiner Photovoltaikanlage nicht komplett auf sein "Arbeitslosengeld II" angerechnet werden, wie das bei Mieteinkünften der Fall ist. Er fordert jenen Freibetrag, der bei Zuverdienst möglich ist: monatlich je nach Bruttoeinkommen hundert Euro und mehr. Die Vertreterin des Jobcenters argumentiert, dass der Freibetrag gedacht sei, "die Mühsal von Arbeit" zu würdigen. Der Kläger verweist darauf, dass er für das Betreiben seiner Anlage eine Firma angemeldet habe, die durchaus Arbeit mache. "Wir sind wohl Vorreiter", kommentiert der promovierte Richter. Bislang gebe es keine veröffentlichte Entscheidung, wie Einkünfte aus einer privaten Photovoltaikanlage einzuordnen sind. Die Kammer weist die Klage ab, weil sie solcherart Einkommen vergleichbar mit Miete sieht. Eine "Verwertung von Arbeitskraft", die der Hartz-IV-Freibetrag honorieren soll, kann sie nicht erkennen. Die Kammer lässt ausdrücklich Berufung zu.

Zweifel in der Luft

Beim letzten Termin streitet ein ehemaliger Werkstattbetreiber um einen bis heute beeinträchtigten Finger und ein lädiertes Handgelenk, die er als Folge von Arbeitsunfällen zu unterschiedlichen Zeitpunkten schildert. Der Mann macht nicht das erste Mal bei der Berufsgenossenschaft Verletzungen geltend. Er vermag zwar die Vorgänge wortreich zu schildern, hat für alles eine Erklärung - gleichwohl liegen Zweifel in der Luft. Die aussagebereite Ehefrau berichtet, dass sie bei den Missgeschicken ihres Mannes, die ihn erst mit Verzögerung zum Arzt führten, nicht dabei war.

Der Vorsitzende Richter fragt bei beiden verwundert nach, wieso Geschäftsunterlagen ausgerechnet in der Küche aufbewahrt werden. Der Mann hatte im Gerichtssaal ausgeführt, dort beim Öffnen eines Apothekerschrankes, der als Depot für Firmendokumente diene, die Hand eingequetscht und dabei mächtig verletzt zu haben. Beide erzählen, ein früherer Einbruch habe dazu veranlasst, wichtige Schriftstücke, aber auch Schmuck in der Küche zu verstecken.

Das Gericht weist die zwei Klagen ab. Die geschilderten Abläufe, erläutert Richter Mack in der kurzen Urteilsbegründung, "haben die Kammer nicht überzeugt".