Zweiter Überweg jetzt fertig

Die Arbeiten am ebenerdigen Übergang in der Reichskanzler-Müller-Straße sind jetzt abgeschlossen. Das teilte die Stadt Mannheim mit. Fußgänger können dank der Ampelanlage auch auf der Ostseite des Kaiserrings vom Willy-Brandt-Platz ebenerdig über die drei Fahrbahnen wechseln und so vom Hauptbahnhof in Richtung Wasserturm laufen. Damit sei ein entsprechender Beschluss des Gemeinderats umgesetzt worden. Nötig geworden war der barrierefreie Übergang durch die Schließung der Borelly-Grotte Anfang September.

Rund 310 000 Euro investiert

Um diesen neuen Übergang zu schaffen, investierte die Stadt eigenen Angaben zufolge rund 310 000 Euro. Neben einer Anpassung von Bordsteinkanten und Gehwegen mussten auch Fahrbahnmarkierungen und ein Blindenleitsystem aus Rillen und Noppenplatten angebracht werden. Die neuen Ampeln sind zudem mit akustischen Signalen für Blinde ausgestattet.

Für Autofahrer bringt der nun abgeschlossene Umbau Änderungen mit sich. Der Verkehr wird von der Reichskanzler-Müller-Straße nun über die Wendemöglichkeiten in der Bismarckstraße und dem Kaiserring in die Tiefgarage des Hauptbahnhofs geleitet. Die Spur für Linksabbieger entfällt.

Derweil rückt die Schließung der Kaiserringpassage immer näher. Wie die Stadt Mannheim mitteilte, wird am Donnerstag, 1. September, mit der Verschalung der Zugänge zur Borelly-Grotte begonnen, einen Tag später sollen die Eingänge ganz verschlossen sein. Anfang kommenden Jahres sollen die alten Treppenabgänge dann ebenerdig aufgefüllt werden. mer