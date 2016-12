Gleich an mehreren Plätzen in Mannheim wurde gestern um 18 Uhr an die Opfer des Attentats von Berlin gedacht: eine Minute stillschweigen, dem Trubel entgehen und sich auf das Unheil besinnen, das am Montagabend viele Menschen schmerzvoll aus dem Alltag gerissen hat.

"Unser tiefes Mitgefühl gilt den Verletzten, den Angehörigen, und unsere Gedanken sind auch bei den Polizisten und Rettungskräften und allen, die das Geschehen miterleben mussten. Wenige Tage vor Weihnachten sollen Besinnlichkeit und Ruhe einkehren, doch dieser schreckliche Vorfall versetzt das ganze Land in tiefe Trauer", erklärten Oberbürgermeister Peter Kurz und Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch.

In der Jesuitenkirche entzündeten zu Beginn des 18-Uhr-Gottesdienstes der katholische Stadtdekan Karl Jung und Pfarrer Oliver Wintzek zwölf Kerzen für die Toten von Berlin. Rund 20 Gläubige waren gekommen, um auch die Hinterbliebenen und die Schwerverletzten des Anschlags in ihr Gebet einzuschließen. Jeder von ihnen konnte den brennenden Kerzen ein weiteres Licht hinzufügen.

Am heutigen Mittwoch um 19 Uhr lädt die Johannisgemeinde auf dem Lindenhof zum Friedensgebet in die Krypta ein. Einen Raum schaffen für Fragen, Trauer und Trost, das ist die Intention von Lehrvikar Pascal Würfel und Pfarrerin Susanne Komorowski. abo