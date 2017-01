Mannheimer helfen Gewaltopfern

Mannheim. Drei Mannheimer sind am Freitagnachmittag für ihr couragiertes Einschreiten in zwei Fällen von gewalttätigen Übergriffen (wir berichteten) ausgezeichnet worden. Unter dem Motto "Beistehen statt rumstehen" ehren Stadt und Polizei damit Bürger für ihr vorbildliches Verhalten.

Vielen Mannheimern dürfte der schwere Überfall auf eine 26-jährige Frau vor deren Haus in der Käfertaler Straße im Juli vergangenen Jahres noch in Erinnerung sein: Der 44-jährige Stefan Ebert, einer der Ausgezeichneten, kam ihr zur Hilfe. Ein 23-jähriger Asylbewerber hatte die Frau vor ihrem Haus überfallen, auf sie eingeschlagen, sie bis zur Neckarwiese gezerrt und dort sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Stefan Ebert war zu dieser Zeit am Neckar zwischen Kurpfalzbrücke und Friedrich-Ebert-Brücke unterwegs, als er den Mann mit freiem Oberkörper und die Frau mit Verletzungen im Gesicht entdeckte. Der 44-Jährige stellte sich zwischen die Frau und den Mann und forderte diesen auf, zu verschwinden. Da er selbst kein Handy dabei hatte, bat er einen vorbeilaufenden Jogger, die Polizei und einen Krankenwagen zu verständigen.

Die 26-Jährige schwebte aufgrund der schweren Verletzungen in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige konnte wenige Tage später am Hamburger Hauptbahnhof festgenommen werden: Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete versuchte Tötung, gefährliche Körperverletzung, Raub und Vergewaltigung.

Wie die Polizei mitteilt, wurde außerdem der 37-jährige Giovanni Maragliano ausgezeichnet, der im April einer Frau an der Haltestelle "Theresienkrankenhaus" in der Renzstraße zu Hilfe kam, als er ihre Schreie hörte. Ein Mann hatte sie am Hals gepackt, sie zu Boden geschubst und sich auf sie gesetzt. Maragliano fragte der Polizei zufolge zunächst aus sicherer Entfernung, ob alles in Ordnung sei. Nachdem er keine Antwort bekam, sprang er über die Absperrung der Gleise und stieß den Mann von der Frau weg.

Auch der 28-jährige Mannheimer Florian Burkel nahm die Hilfeschreie der Frau war. Er rief die Polizei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte blieb er am Telefon und versorgte die Polizei mit Informationen. Beim Eintreffen der Polizei identifizierte der 28-Jährige den Täter, der noch vor Ort festgenommen wurde. (gbr/pol)