Viele Jahre hat die Stadt zu wenig in ihre Gebäude und Infrastruktur investiert, das rächt sich: Mannheim muss jetzt an vielen Stellen handeln. Manches ist noch offen wie die Multihalle, anderes unausweichlich wie das Technische Rathaus. Was auf die Stadt zukommt, haben wir hier zusammengestellt. Und sicher ist: Es werden weitere Baustellen folgen.