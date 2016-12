Nikolaus prüft Licht am Rad

Sarah DeSeive (im Bild mit Axel Bentz von der städtischen Geschäftsstelle Fahrradjubiläum als Nikolaus) erhielt ein Schokoladenherz. © Ruffler

Mannheim. Mannheims winterharte Fahrrad-Pendler staunten gestern früh um sieben Uhr nicht schlecht, als sie in der Berliner Straße am Rosengarten vom Nikolaus angehalten wurden. Sarah DeSeive (im Bild mit Axel Bentz von der städtischen Geschäftsstelle Fahrradjubiläum als Nikolaus) erhielt ein Schokoladenherz, da an ihrem Rad die Beleuchtung in Ordnung war. "80 bis 90 Prozent der Radler fahren gut beleuchtet", zog Bentz Bilanz der Aktion, die Mannheim mit der baden-württembergischen Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune (AGFK) ausführte. Bentz und seien Kollegen Peter Roßteutscher, Stefanie Reischmann, Pia Kempe und Natalie Gabler verteilten an rund 180 Radler Lob und Tadel. Wer ohne vernünftige Beleuchtung angetroffen wurde, erhielt zum Rüffel vom Nikolaus einen Gutschein von Biotopia, der beim Kauf einer Fahrradlampe eingelöst werden kann. lang