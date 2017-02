OLG hat entschieden: Kein Mordprozess

Das Auto des getöteten Guiseppe Sabia, ein Mercedes 190 E, wurde nach dessen Tod auf dem Neumarkt in der Neckarstadt abgestellt und angezündet. Sabia war noch am 2. Februar 1993 hinter dem Steuer des Wagens von mehreren Zeugen gesehen worden.

Mannheim. Im Fall um den vor 23 Jahren getöteten Italiener Guiseppe Sabia wird es keinen Prozess gegen den Hauptangeklagten geben. Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hat die Entscheidung des Mannheimer Landgerichts (wir berichteten) bestätigt. Demnach kann dem im vergangenen Jahr festgenommenen Spanier kein Mord nachgewiesen werden. Zwar gebe es Hinweise, dass der 44-Jährige an der Tat beteiligt war, ob er jedoch derjenige ist, der den tödlichen Schuss abgegeben hat, sei nicht nachzuweisen, erklärte Christian Guthmann, Pressesprecher des OLG auf Anfrage unserer Zeitung. Mit der Entscheidung des OLG bleibt der Spanier auf freiem Fuß, denn alle anderen Vorwürfe, die nun gegen ihn erhoben werden könnten, wie beispielsweise Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge, sind bereits verjährt. Der 44-Jährige war schon Mitte Januar - nach der Entscheidung des Landgerichts - aus der Untersuchungshaft in Deutschland entlassen worden und in sein Heimatland zurückgekehrt. Aufgrund eines DNA-Treffers hatte ihn die Mannheimer Polizei im Sommer 2016 für die Tat verantwortlich gemacht. Daraufhin wurde er nach Deutschland ausgeliefert und kam hier in Untersuchungshaft.

Der Italiener Guiseppe Sabia, der in der Mannheimer Neckarstadt eine Pizzeria betrieben hatte, war 1993 in einem Waldstück in der Nähe der hessischen Stadt Langen (Hessen) tot aufgefunden worden. Er sei schwer misshandelt und mit einem Kopfschuss "regelrecht hingerichtet" worden, so schilderte damals die Polizei ihre Eindrücke vom Tathergang. Trotz jahrelanger intensiver Ermittlungen blieb der Fall lange ungelöst, bis im Sommer 2016 der DNA-Treffer für die Beamten Gewissheit brachte. Medienwirksam waren sie mit der Nachricht, einen Mord, der 23 Jahre zurückliegt, aufgeklärt zu haben, an die Öffentlichkeit gegangen. Nun bleibt der Mann, von dessen Schuld die Ermittler überzeugt waren, auf freiem Fuß.

Am Morgen wollten weder Landgericht noch Staatsanwaltschaft die Entscheidung des Oberlandgerichts kommentieren. Auch die Anwälte der Hinterbliebenen von Guiseppe Sabia waren für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar. Die Verteidiger des freigelassenen Spaniers bestätigten, dass dieser sich bereits wieder in seiner Heimat befinde. Er führe dort ein Unternehmen, habe eine Familie und sei strafrechtlich nie in Erscheinung getreten.