Polizei erhöht Präsenz an Silvester

Rhein-Neckar. Das Polizeipräsidium Mannheim hat seine Einsatzplanung für die Silvesternacht bekannt gegeben: Demnach sollen in den Städten Mannheim, Heidelberg und an "neuralgischen Punkten" im Rhein-Neckar-Kreis etwa 50 Prozent mehr Beamte als in den Vorjahren zum Einsatz kommen.

In Mannheim und Heidelberg werden Beamte auch an zentralen Stellen als Ansprechpartner verfügbar sein. In Heidelberg soll die Sonderwache am Bismarckplatz, in Mannheim der Sicherheitscontainer am Paradeplatz als Anlaufstelle dienen. Zudem werden die Einsatzkräfte in Mannheim von zehn Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) unterstützt. Wie die Stadt Mannheim bereits vor Weihnachten mitteilte, sollen damit die Polizeikräfte, die insbesondere nach den jüngsten Ereignissen in Berlin verstärkt gefordert sind, entlastet werden. Von 22 bis 2 Uhr sollen insgesamt zehn KOD-Mitarbeiter in der Innenstadt als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und eingreifen, wenn es zu Ordnungsstörungen komme. Sie werden im Sicherheitscontainer, in der Marktplatzwache sowie als Streife in der Innenstadt zum Einsatz kommen.

Die Empore des Mannheimer Wasserturms wird in der Silvesternacht aus Gründen der Sicherheit nicht zugänglich sein, wie die Polizei am Mittwoch ebenfalls mitteilte. (gbr/pol/mik)