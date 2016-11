"Poser" liefern sich Autorennen in der Innenstadt

Mannheim. Filmreifes Ende eines illegalen Autorennens in der Mannheimer Innenstadt: Erst durch das Querstellen eines Polizeiwagens konnte ein Autorennen zwischen einem Mercedes- und einem Porschefahrer am Donnerstagabend beendet werden. Nach Polizeiangaben war das Duo zuvor einer Zivilstreife beim "Posing" in der Kunststraße aufgefallen. Die Fahrt der beiden "Poser" erstreckte sich dann über den Friedrichsring/Kurpfalzbrücke in Richtung Neckarstadt. In der Waldhofstraße kam es zum Wettrennen, mehrfach wurde aneinander vorbei beschleunigt, ein Auto geriet dabei auch kurz ins Schlingern. Beim Rennen durch die Stadt wurden auch mehrere Abbiegestreifen benutzt. Erst der quergestellte Polizeiwagen an der Kreuzung Untermühlaustraße konnte die Raser stoppen.

Die "Poser" scheinen nach ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei keine Unbekannten zu sein: Der 21-jährige Mercedes-Fahrer sei bereits am Sonntag durch einen Anwohner der Kunststraße bei der Polizei gemeldet worden. Weitere Zeugenhinweise der rasanten Fahrt nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/174-4222 entgegen. (gbr/ben/pol)