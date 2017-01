Mannheim. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Luzenbergstraße / Sandhofer Straße in Mannheim-Luzenberg ereignet. Die Feuerwehr befreite einen der Fahrer aus seinem Fahrzeug, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort wurde der Fahrer in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr trennte zur Bergung das Dach des Autos ab.

Ersten Erkenntnissen zufolge schleuderte eines der Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß gegen ein Geländer und eine Haltestelle. Auch der Fahrer des anderen Autos wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine Informationen vor. Näheres war am späten Abend noch nicht bekannt. (pol/kris/dls)