Silvesterbilanz: Zahlreiche Feuerwehreinsätze

In der Silvesternacht hat vor allem die Mannheimer Feuerwehr viel zu tun gehabt. Bis 3.3O Uhr musste die um zahlreiche Ehrenamtliche der ‎Freiwilligen Feuerwehr verstärkte Berufsfeuerwehr zu 20 Bränden und zwei technischen Hilfeleistungen ausrücken. Als besonders langwierig erwies sich ein Dachstuhlbrand in Käfertal-Nord. Hier schlug eine Silvesterrakete in das Flachdach eines erst vor gut einem Jahr bezogenen Neubaus ein, wodurch dann Dämmaterial Feuer fing. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus dem Dach, es gab starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehrleute mussten über Stunden hinweg das Solardach öffnen, um alle Glutnester zu löschen. Hier ist mit einem hohen Sachschaden zu rechnen. Nach bisherigen Angaben der Polizei gab es keine besonderen Ereignisse krimineller Art bis auf vereinzelte Unruhestifter, die Feuerwerkskörper in die Menge geworfen haben. Dramatisch hörte sich anfangs ein Notruf von einer Tankstelle in der Käfertaler Straße an, wo von fünf Meter hohen Flammen die Rede war. Hier hatte durch einen Feuerwerkskörper Reifen und anderes Material Feuer gefangen, das sich auf ein Auto und die Wand des Gebäudes ausdehnt. Hier konnten aber Feuerwehrleute rasch eingreifen und größeren Schaden verhindern, die sich gerade in der Nähe befanden - auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz. Zudem gab es einen Zimmerbrand, zwei Pkw-Brände sowie mehrere Mülleimer, die durch Feuerwerkskörper in Flammen aufgingen. Verletzt wurde niemand. (pol/pwr/ben)