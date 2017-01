Slomka will Turniersieg nicht überbewerten

Der zehnte Harder13 Cup war eine spannende Angelegenheit. Da das Turnier wie gewohnt im "Round Robin"-Format ausgetragen wurde, also im Modus Jeder-gegen-Jeden, blieb die Finalbegegnung bis zum letzten der zehn Gruppenspiele ungeklärt. Mit einem 2:0-Sieg über den Bundesligisten SV Darmstadt 98 sicherte sich de 1. FC Kaiserslautern den Gruppensieg und damit das Endspielticket. In diesem mussten die "Roten Teufel" indes dem Zweitliga-Konkurrenten aus Karlsruhe den Vortritt lassen. Moritz Stoppelkamp traf noch in der ersten Minute zur KSC-Führung, Charalampos Mavrias erhöhte zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 2:0. Der letzte Treffer des Gewinners war dann dem Torschützenkönig Erwin Hoffer vorbehalten, der das vorentscheidende 3:0 markierte. Kaiserslauterns Maximilian Dittgen konnte nur noch verkürzen, die Partie endete 3:1 für den KSC. "Der Titel bedeutet erst einmal nicht viel", wollte der neue Karlsruher Trainer Mirko Slomka den Turniersieg nicht überbewerten: "Aber das tut uns natürlich gut." Der Gedanke des neuen Übungsleiters ging hauptsächlich auch an die Unterstützung von den Rängen: "Am Schönsten ist das für die Fans - sie haben uns vollends unterstützt." (ben)

Zum Thema Harder13 Cup 2017