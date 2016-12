Baden-Patron als Namensgeber

Maximilian Droste mit seinem Sohn Bernhard in der Buchhandlung in C 3,8.

Sie ist seit mehr als 90 Jahren die Adresse, wenn es um christliche Literatur in Mannheim geht: die "Bernhardus-Buchhandlung" in C 3,8, die am 5. Oktober 1922 von Mitgliedern der damaligen katholischen Jungmännervereine gegründet wurde. Eine heimelige Atmosphäre verbreitet das Geschäft auf seinen wenigen Quadratmetern mit einer großen Auswahl von Büchern, christlicher Kunst, Karten und Geschenkartikeln in der Nähe der Jesuitenkirche.

"Wir gehen schon feste auf die Hundert zu", sagt Inhaber Maximilian Droste (88) und lacht. Er lebt in der Wohnung über den Geschäftsräumen und geht seinem Sohn Bernhard (54), der das Geschäft führt, immer mal wieder zur Hand. Der Laden ist eine Oase für Lesefreunde, die hier ungestört, aber bei Bedarf auch unter der fachkundigen Anleitung von Droste jun. und seinen fünf Mitarbeitern stöbern und ihre Nase in neu Verlegtes oder alt Bekanntes stecken können.

Die Kunden kommen nicht nur aus der Quadratestadt, sondern auch aus der Pfalz und dem nordbadischen Raum. "Ich bin schon seit mindestens 50 Jahren hier Kundin", bestätigt die Mannheimerin Annemarie Berthold. Sie ist kurz vorbeigekommen, um ein Spiel für die Kinder und Enkelkinder zu kaufen. Vom Senior-Chef Maximilian Droste wird sie mit Handschlag begrüßt, während Sohn Bernhard ihr das Spiel erklärt, das neu auf dem Markt ist. "Man kommt hierher wie in eine Familie", freut sie sich. "Es ist alles so toll sortiert, man kann vieles, vieles finden und wird immer auf dem Laufenden gehalten." Überdies, so fährt sie fort, sei sie in all den Jahrzehnten immer freundlich und zuvorkommend bedient worden.

Bernhardus-Buchhandlung Anschrift: C 3, 8, 68159 Mannheim, Tel. 0621/2 67 29, Fax 0621/2 08 61, www.bernhardus-buch.de Inhaber: Maximilian Droste, Gschäftsführer: Bernhard Droste Angebot: Christliche Literatur und Kunst, Kerzen, Bibeln, Gesangbücher, Judaika, spirituelle Literatur, Biographien, Romane (auch Kriminalromane), Lyrik, Fachbücher, Ratgeber, Reiseführer, Bildbände, Musik-CDs, Karten, Kinderbücher und Spiele. Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr, samstags von 9.30 bis 13.30 Uhr, Adventssamstage 9.30 bis 18 Uhr.

Benannt wurde die Buchhandlung nach dem Seligen Bernhard, dem Patron Badens (1428/1429 bis 1458). Das war 1927, als das Geschäft in ein richtiges Ladenlokal umzog. Zuvor hatte man mit einem Büchertisch begonnen und war zeitweilig auch in der Sternwarte untergebracht. 1936 übernahm Franz Schwender, einer der Mitbegründer und Schwiegervater des heutigen Inhabers Maximilian Droste die Buchhandlung. Droste trat 1953 in das Unternehmen ein, das er ab 1959 zusammen mit seiner Frau Gisela (verstorben 2015) leitete.

Damals war man noch rein katholisch. Das änderte sich erst ab 1963 unter dem Einfluss des zweiten vatikanischen Konzils, als sich Bernhardus zu einer ökumenischen und weltoffenen Buchhandlung entwickelte. Die Fachabteilungen "Religionspädagogik" sowie "Eltern und Kind" kamen dazu, und 1973 nach dem Wegfall der evangelischen Buchhandlung wurde das Unternehmen zu der großen christlichen und ökumenischen Buchhandlung im Rhein-Neckar-Raum.

Riesiges Angebot

Heute führt Bernhard, das zweitjüngste von fünf Kindern von Maximilian und Gisela Droste, das Geschäft. Das Angebot ist riesig, obwohl die Verkaufszahlen leicht zurückgehen. Auf die Frage, ob der Grund dafür die wachsende Nachfrage beim Online-Buchhandel - den Bernhardus mittlerweile auch anbietet - sei, antwortet Bernhard Droste: "Wir sind, wenn man sich die sinkenden Mitgliederzahlen der Kirchen ansieht in einem Markt, der insgesamt leicht zurückgeht, da kann man schlecht beurteilen, durch welchen Einfluss genau dies geschieht."

Nach wie vor groß ist jedoch der Hunger nach spiritueller Lektüre. Diese bietet das Unternehmen ebenso an wie Veröffentlichungen zur Lebenshilfe, Sachbüchern zu Theologie und Philosophie, Judaika, Gesangbüchern, Historisches aus der Kurpfalz, Krimis, Romane, Kinderbücher, Reiseführer, Bildbände, Kalender, Musik-CDs, Spiele, Bücher über und von Papst Franziskus und, nicht zu vergessen, Publikationen zum Lutherjahr 2017. Und, das ist für eine christliche Buchhandlung keine Frage, Bibeln in den verschiedensten Ausgaben, Übersetzungen und Einbänden.

Von Anfang an zum Sortiment gehörte auch christliche Kunst: Kreuze, Ikonen, Engelsfiguren, Kerzen und mehr. Und obwohl die Lage des Geschäftes nicht schlecht sei, wie Bernhard Droste bestätigt, sagt er auch: "Man muss bewusst zu uns gehen. Meist geht es über Empfehlungen."

Für die Zukunft wünschen sich die Drostes deshalb, dass der Bestand und eine gesunde Entwicklung auch weiterhin gewährleistet sind.