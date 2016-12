Bewegung und Musik als Schulstunde

Kurpfälzisches Kammerorchester mit dem Programm Schule 2.0 und den Tänzern Norbert Steinwarz (schwarzes Hemd) und David Kwiek (helles Shirt). © Rittelmann

Nicht jedes Mittel ist recht, um Jugendliche für klassische Musik zu begeistern. Doch die Idee des Kurpfälzischen Kammerorchesters eröffnet ungewöhnliche, dafür erfolgreiche Wege. Moves mit Noten oder Noten für Moves? "Mannheimer Schule 2.0" nennt sich die Initiative, die dank der professionellen Zusammenarbeit mit dem 31-jährigen, bekannten Tänzer David Kwiek ein erstaunliches Projekt auf die Füße gestellt hat.

Im wahrsten Sinne des Wortes, denn es geht um die Umsetzung von Musik in Bewegung in einer völlig neuen Dimension. Die Musiker und der Tänzer treten und traten mit einer Mischung aus Orchestermusik und Streetdance in Schulen der Rhein-Neckar-Region auf, zuletzt in der Neckarstädter Marie-Curie-Schule. David Kwiek erzählt stolz: "Wir waren sogar in der neunten Show vom "Supertalent" bei RTL und konnten mit unserer Darbietung den hartgesottenen Dieter Bohlen überzeugen." Sie sind nun eine Runde weiter, und machen damit Mannheim einem breiten Publikum nicht nur durch die Popakademie bekannt. Musik tut gut, gerade in Mannheim scheint sie ja auch in der Luft zu liegen - und die dazu passende Bewegung. Klassische Musik hat, wie Studien belegen, zudem einen positiven Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung und fördert Konzentration und soziale Kompetenz. Als Schulfach wird Musik heute in vielen Fällen fachfremd unterrichtet und fällt zudem bis zur Hälfte aller Schulstunden aus.

Das Kurpfälzische Kammerorchester hat sich zur Unterstützung der Lehrinnen und Lehrer etwas einfallen lassen, ein Projekt, mit dem es seit 2010 vielversprechend über die Region hinaus unterwegs ist: Das gesamte Orchester besucht die Schulen, und stellt dort in zwei fünfzigminütigen Durchläufen möglichst unkompliziert und mit Freude den Schüler ihre Instrumente einmal vor. Berührungsängste sollen beispielsweise abgebaut, ein Zugang geschaffen werden. Immer mit dabei sind entweder Schauspieler oder Tänzer, um die Vielfalt der Bühne abzudecken. Zum Schluss treten alle gemeinsam auf.

Im Jahr 2016 hat man dieses Projekt noch erweitert. Erstmals wurde Schwerpunkt auf Werkrealschulen und Realschulen gelegt und "Touren" mit dem mehrfachen Welt-Europa- und Deutsche Meister im Locking und Popping, David Kwiek alias Mr. Quick, und seinem klassischen Tanzpartner-Pendant Norbert Steinwarz. Die Mischung aus Urban Dance und Ballett, kombiniert mit klassischer Musik und dem eigenen Tanzerlebnis der Schülerinnen und Schüler ergibt den Mix, den selbst den Poptitan überzeugte. Wie gut und wie cool sich Spaß, Lachen im Austausch Ballett "gegen" Streetdance umsetzten lassen, das bewiesen die gut gelaunten Musiker und ein qicklebendiger Davis Kwiek im Sportsaal der Schule. In nur zwei Stunden hatten sie ein Programm mit nicht zu komplizierten Schritten einstudiert, das zum Abschluss von den stolzen Schülern aufgeführt und stark beklatscht wurde.