Elektromeister mit Draht zum Stadtteil

Sonja und Heinrich Fassoth in ihrem bald 100 Jahre alten Laden in der Mittelstraße 33. Der Chef ist nicht nur Obermeister der Innung, sondern hat auch die MarktMeileMannheim erfunden.

Spannung gehört zum Geschäft. Und: Obwohl ein "Plus" bei all dem "Minus" mitunter kaum auszumachen ist, fließt dennoch Strom in der Neckarstadt. Heinrich Fassoth ist der Elektromeister, der seit 36 Jahren für Licht sorgt - und auch für so manch knisterndes Energieteilchen mehr. Der bald 100 Jahre bestehende Laden ist einer der wenigen verbliebenen Leuchttürme in der ansonsten herunter gewirtschafteten ehemaligen Einkaufsmeile Mittelstraße.

Dabei war es nie leicht für den heute 64-Jährigen. Als Fremder kam er 1980 aus Lampertheim in die Neckarstadt, übernahm den von Gustav Heinemann am 20. September 1919 gegründeten Laden, der schon 1920 in die "Elektro-Innung-Mannheim" eintragen wurde und noch heute diesen Namen trägt. Damals gab es neun Metzger, eine Kaufhalle, dazu das Kaufhaus Aretz, die Drogerie Sturm, das Sanitätshaus Müller, Betten Zimmermann und Huber Spielwaren auf der florierenden Einkaufsmeile.

Und auch bei Heinemann wuchs rasant, was einst auf kleiner Fläche begonnen hatte: mit dem Aufkommen der weißen Ware (Kühlschrank, Geschirrspüler ect.) erweiterte sich das Geschäft um den benachbarten Frisörladen. Heinrich Fassoth startete am 1. Oktober 1980 zunächst mit zwei Mitarbeitern, die Zahl stieg schnell auf 15, heute arbeiten noch sechs Beschäftigte bei Elektro Heinemann.

Stütze des Betriebs ist Fassoths Frau Sonja, die im "Krutschtelladen" den Durchblick behält und das Büro führt. Geräte rund um den Haushalt bilden das Sortiment, dazu Ersatzteile aller Art, Batterien, Steckdosen - was man so braucht. Dazu kommt je nach Jahreszeit ein Sammelsurium von bunten Dingen, die das Herz erwärmen. Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, strahlen Tannen, Schneemänner oder kleine Rentiere in der Auslage, animieren den ein oder anderen Stammkunden auf ein Schwätzchen vorbeizuschauen.

Zu besprechen gibt es unter den wenig verbliebenen Traditionsunternehmern viel: Die Themen reichen vom Niedergang der Mittelstraße und den vielen Wettbüros bis hin zur Kriminalität, die sich vor den Türen ausbreitet. Nur vom Laden-Verkauf können die Fassoths schon lange nicht mehr leben. "Die Mittelstraße ist tot", sagen sie und berichten von teils 24 Leerständen im Jahr 2000, dubiosen Vereinsgaststätten und Freundschaftsvereinen.

Einnahmen bringen das Reparieren von Altgeräten - eine Spezialität - oder aufwendige Elektroinstallationen, die den Meister und seine Truppe meist ins Kilometer weite Umland verschlagen. Komplette Gebäudesystemtechnik sei der neueste Schrei, das vernetzte Smart Home für 50 000 Euro gehört heute zum Lifestyle der jungen Generation dazu, erzählt Fassoth, der seit 2004 Obermeister der Innung für Elektro- und Informationstechnik Schwetzingen-Mannheim-Weinheim ist. Als solcher weiß er: Die Anforderungen des Berufsbildes sind enorm gewachsen. Reichte es früher aus, zu wissen, wie eine Steckdose funktioniert, muss man heute ganze Systeme durchdringen. Mit Folgen: Gescheiter Nachwuchs sei schwer zu bekommen. Zumal das Handwerk mitunter gefährlich und auch ansonsten kein Zuckerschlecken ist, berichtet Fassoth vom Einsatz in der benachbarten Herz-Jesu-Kirche, wo gerade Leitungen für das Geläut im Glockenturm verlegt wurden: "Da muss man ganz schön Staub fressen", sagt er. Noch schlimmer: Zwei Mal erlitt der Fachmann einen Schlag: Zuletzt hatten 25 000 Neckarstädter danach keinen Strom mehr und er selber Verbrennungen dritten Grades. "Man muss Respekt haben vor dem Metier", lautet seither seine Lehre.

Initiator der Lichtmeile

Heinrich Fassoths Aufmerksamkeit gilt aber nicht nur den Teilchen, sondern auch der Gemeinschaft: Seine ehrenamtlichen Tätigkeiten reichen unter anderem vom Richter beim Sozial- und Arbeitsgericht bis zum Unterstützer und Erfinder der "Lichtmeile". Für die ist er nächste Woche wieder mit zwei Mann (beleuchtet werden 13 Häuser, Kosten 5000 Euro) im Einsatz - für umme versteht sich. Fassoth war zudem Gründungsmitglied und zehn Jahre Vorsitzender des Gewerbevereins und hat in dieser Zeit die MarktMeileMannheim als verkaufsoffenen Sonntag erfunden - eine Tatsache, die man in der City gerne ignoriere, ärgert er sich.

Überhaupt mangele es an Wertschätzung: "Leute, die sich engagieren, kriegen oft keine Rückendeckung", sagt er. Vor allem die Stadt mache es sich seit 20 Jahren zu einfach mit der Neckarstadt: Der Stadtteil werde ausgeblutet mit der alten Generation, Frequenzbringer fehlten, Einrichtungen wie Post, Volksküche oder Sparkasse würden geschlossen. "Die alte Kultur verschwindet, das Neue passt sich nicht ein", so seine Erfahrung. Ein Niedergang, der für Heinrich und Sonja Fassoth nur noch schwer zu ertragen ist. 2019, wenn Elektro Heinemann 100 Jahre alt wird, soll Schluss sein mit der spannungsreichen Verbindung: Fassoth will den Schalter umlegen, sein Berufsleben beenden. Und dann könnten in der Neckarstadt vielleicht endgültig die Lichter ausgehen.