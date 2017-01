1961 begründete Vater Werner Burkhardt die Metzgerei auf dem Waldhof, erzählt Peter Burkhardt, der inzwischen zusammen mit Sohn Philipp in der Tannenstraße auf dem Waldhof arbeitet. Den Beiden ist die Freude über ihren Beruf deutlich ins Gesicht geschrieben: "Ich möchte eigentlich nichts anderes machen. Essen muss man doch immer", sagt Philipp.

Peter Burkhardt erklärt, dass die Eltern zuvor das Lokal "Waldpforte" betrieben hätten. Damals wurde in den Gasthäusern noch geraucht." Die Mutter habe Asthma bekommen. Daher hätten sie das Lokal aufgeben müssen.

Gerade betritt eine Kundin den Laden und verlangt zwei Schweinerückensteaks. Der Metzger nimmt ein schönes Stück Fleisch in die Hand und zeigt es der Dame. "Ist das in Ordnung so?", fragt der Seniorchef. Die Kundin bejaht. Also werden zwei Stücke abgeschnitten und auf die Waage gelegt. "Darf es noch etwas sein?" Doch die Dame hat alles, was sie braucht. Gleich geht es weiter: Zwei Männer, die gerade in den Laden kommen, möchten Knoblauchfleischwurst. Beide lachen verschmitzt: "Die darf ich nicht im Beisein meiner Frau essen. Die mag das nicht", sagt der Jüngere. Außerdem bestellen sie noch ein Stück von einer schärferen Fleischwurst. "Die ist mit Ratatouille und Fleischwurstbrät gefüllt", erklärt Philipp. "Das Weiße, was sie da sehen, ist keinesfalls Fett. Das ist Ziegenkäse", sagt der Juniorchef, dem der Beruf wie auf den Leib geschnitten scheint.

Metzgerei Peter Burkhardt Kontakt: Metzgerei Peter Burkhardt, Tannenstraße 11, 68305 Waldhof, Telefon 0621/751843 Fax: 0621/7 48 22 44. Inhaber: Peter Burkhardt. Angestellte: eine Verkäuferin, samstags drei Aushilfen ansonsten "machen wir alles zu zweit". Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag und Freitag 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag 7 bis 13 Uhr. Montag ist Ruhetag. has

Nach dem Abitur im Jahre 2013 hat er an der Justus-von-Liebig- Schule, seine Ausbildung begonnen. Nach nur zwei Jahren bestand er die Gesellenprüfung. Schon kurze Zeit später begann er seine Meisterschulung, die er im November 2015 bei der Handwerkskammer Frankfurt erfolgreich abschloss. Ein Studium schloss sich an, das er als geprüfter Betriebswirt mit der Zusatzqualifiaktion "Verkaufsleiter im Nahrungsmittelhandwerk" abschloss. Vater Peter hat seinen Meister schon 1976 vor der Handwerkskammer in Mannheim bestanden.

Normalerweise beginnt der Arbeitstag gegen fünf Uhr in der Früh. Dienstags, donnerstags und samstags steht Vater Peter auf dem Marktplatz in G 1 und verkauft dort, Philipp steht freitags auf dem Markt in Rheinau und bietet seine Waren an.

Kunden stehen Schlange

Seit nunmehr 50 Jahren ist Peter Burkhardt mit dem Fleischerhandwerk vertraut und ein fester Bestandteil des Wochenmarktes. Zu seinen Spezialitäten zählen neben diversen Sorten Hausmacher Wurst auch Knochenschinken - natürlich alles aus eigener Produktion. Vor allem im Sommer möchten die Kunden auf Grillfleisch von Kalb, Rind oder Schwein sowie Bratwürsten nicht verzichten und stehen bei Peter Burkhardt Schlange.

Fast alle Wurstsorten werden in der Metzgerei produziert. Früher kam das Fleisch von einem Bauern aus dem Odenwald. Aber der habe aus Altersgründen aufgehört, berichten die Burkhardts. Zwar versuchen die Beiden stets, Fleisch aus der Region zu beziehen, doch das sei nicht immer einfach. Die Wurstsorten aus eigener Herstellung sind teilweise mit Preisen dekoriert.

Für Krakauer beispielsweise erhielt die Meztgerei einen Goldenen Preis der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Für Leberwurst und Thüringer gab es den gleichen Preis in Silber. Eine Spezialität ist der selbst gemachte Knochenschinken, den schon Vater Werner damals in den Verkaufsräumen im Quadrat T 6 herstellte. Vor allem während der Spargelzeit ist dieser Schinken begehrt. "Da verkaufen wir schon so zehn bis zwölf Schinken. Der wird vor allem ab März verlangt", erzählt Peter.

"Schon als Kind wollte ich hinter der Theke stehen", grinst Philipp. Als besonderes Schmankerl preist er eine Jungmeistersalami mediterraner Art an. "Man muss auch mal etwas Neues kreieren und ein wenig experimentieren. Wenn es der Kundschaft nicht schmeckt, kann man es ja wieder lassen", sagt er dazu. Scheinbar schmeckt es der aber immer sehr gut.

Seit Neuestem kommt auch mal etwas Süßes in die Wurst. "Die einen mögen es, andere wiederum nicht", so der Sohn, der immer wieder mal eine Wurst ein wenig abändert. "Ich bin froh, dass er das Geschäft weiter führt", so der Vater. Im Augenblick läuft es bei den Burkhardts ziemlich rund, sind die Zwei überzeugt. Vor allem Stammkunden kommen in das Geschäft in der Tannenstraße. Auch auf dem Markt gebe es sehr viel Stammkundschaft. "Qualität setzt sich durch", sind die Metzger überzeugt.