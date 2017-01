Rathaus zieht sich aus Empfängen zurück

Hintersinnige Symbolik (v.l.): Rheinaus Bürgerdienstleiter Stephan Frauenkron überreicht "Sandhase"-Chef Kolger Kubinski einen leeren Sparstrumpf in der Stadtkasse. Rechts: Christoph Winkler hält in Feudenheim seine Abschiedsrede, Machtergreifung durch die Narren mit Frank Kassner (Mitte r.) und Michaela Diehl (u.l.)

Beim Neujahrsempfang auf der Vogelstang kochte das Thema hoch. Frank Kassner, Bezirksleiter der Bürgerdienste Vogelstang, Käfertal und Wallstadt, kündigte an, dass er künftig nicht mehr zu der Traditionsveranstaltung einladen werde. "Zusätzliche Aufgaben machen es erforderlich, dass wir an anderer Stelle zurücktreten müssen", so die Begründung. In einem Schreiben an vier bürgerschaftliche Vereinigungen im Mannheimer Osten spricht Oberbürgermeister Peter Kurz von einer Vereinheitlichung der Unterstützung der Vororte bei den Neujahrsempfängen.

Diese, so der OB, werde, ähnlich wie die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag, von den Bezirksleitungen sehr unterschiedlich gehandhabt. Historische Entwicklungen seien mit der heutigen Struktur nicht mehr vereinbar. Auch eine finanzielle Unterstützung, etwa die Übernahme der Portokosten für die Einladungen zu den Bürgerempfängen, werde es zukünftig nicht mehr geben. In der Tat sieht die Durchführung der Neujahrsempfänge von Vorort zu Vorort völlig anders aus. In der Innenstadt beispielsweise spielen die Bezirksleitungen der Bürgerdienste überhaupt keine Rolle.

"Die Käfertaler haben ihre Einladungen schon immer selber weggeschickt", berichtet Frank Kassner. In Wallstadt und in Käfertal sei der Bürgerservice schon 2016 nicht mehr als Mitveranstalter angekündigt gewesen, die Ansprache des Rathauschefs haben dort mittlerweile Vertreter aus dem Bezirksbeirat übernommen. "Das kommt auch gut an", hat Kassner beobachtet, "die haben ja auch was zu sagen." Das Geplänkel zwischen ihm und den Narren bei der Schlüsselübergabe bleibe aber auf jeden Fall in allen drei Stadtteilen als Programmpunkt erhalten.

Rede trotzdem erlaubt

Im Mannheimer Norden müssen die Menschen auf ihre Bürgerservicezentrumsleiterin Michaela Diehl auch künftig nicht verzichten. Bereits beim ersten Neujahrsempfang dieses Jahres auf dem Waldhof hatte die beliebte Vertreterin der Stadt im Vorort gesprochen, nachdem der Vorsitzende des Kulturvereins, Stefan Höß, unter Beifall angekündigt hatte, dass man sich von der Stadt nicht vorschreiben lasse, wer etwas sage und wer nicht.

Dadurch, dass die Stadt die Empfänge nicht mehr mitorganisieren möchte, treten Michaela Diehl und der Bürgerservice auf dem Waldhof zwar nicht mehr als Ausrichter auf, eine Rede möchte man ihr aber trotzdem ermöglichen. "Ich freue mich natürlich, wenn ich eingeladen werde und mache gerne einen Bericht über unseren Service und die Arbeit der Bezirksbeiräte vor Ort", sagte Diehl. Das gelte auch für die Gartenstadt und Schönau. Geld zur Finanzierung der Empfänge fließe allerdings keines mehr. Dafür hat man auch in anderen Stadtteilen private Sponsoren gefunden.

"Wir haben noch nie nix gekriegt": Mit diesen Worten bringt Grokageli-Präsidentin Erika Mathias die Situation im wilden Süden Mannheims auf einen Nenner. Denn zumindest finanziell habe es sowohl bei den offiziellen Neujahrsempfängen auf dem Lindenhof als auch in Neckarau noch nie einen Zuschuss von der Stadt gegeben. Brezeln, Neujahrsweck, Getränke: "Das steuern wir alle bei", bestätigt auch Pilwe-Chef Rolf Braun: "Von der Stadt gibt's schon viele Jahre gar nix dazu." Ganz früher, "ja, noch zu Helmut Rollis Zeiten", da hätten die Organisatoren ab und zu 100 Mark bekommen: "Aber, wie gesagt, 'DM', so lange ist das schon her."

"Klare Anweisung"

Jedoch sowohl Erika Mathias als auch Rolf Braun sind "heilfroh, dass es unsere Bürgerservices überhaupt noch gibt", wie die Grokageli-Präsidentin betont. Und von wegen Rückzug der Stadt: Bei ihrem Bürgerserviceleiter Walter McDavid könne davon ohnehin keine Rede sein. "Das liegt an der Person", versichert Rolf Braun. Dennoch: "Ich habe die klare Anweisung, dass ich zukünftig nicht mehr die Einladungen verschicken soll", sagt McDavid. Das habe er nämlich jahrelang - vom Entwurf bis zum E-Mail-Versand - für den Empfang in Neckarau getan.

Unterlagen und Kontakte habe er bereits an die IG Neckarauer Vereine übergeben. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Ich habe es immer gern getan, aber ich verstehe auch den Fachbereich. Wir müssen Kosten und Freiräume für andere Arbeiten schaffen."

Zudem eröffne die Zurückhaltung der Stadt nach Ansicht von McDavid eine Chance für die Vereine: "Die können dann stolz sagen, dass sie das jetzt ganz allein auf die Beine gestellt haben." Das Mikro in die Hand zu nehmen und etwas verbal zum Empfang beizutragen, "und meinen Bürgerservice zu vertreten, das lasse ich mir aber nicht nehmen."

Auf der Rheinau ändert sich nicht viel. "Wir haben den Bürgerdienst noch nie stark in Anspruch genommen", betont "Sandhase"-Senatsvizepräsident Kurt Kubinski. Die einzige finanzielle Zuwendung bestand in einem Zuschuss zu den Kosten für den Sektempfang beim närrischen Neujahrsempfang im Vorort-Rathaus: "Diesen Zuschuss wird es zukünftig nicht mehr geben", sagt Rheinaus Bürgerservice-Leiter Stephan Frauenkron dem "MM".

Für die "Sandhase" sei das keine Katastrophe: "Das können wir gerade noch verkraften", scherzt Kurt Kubinski. Ihn betrübt eher die "Denke", die er dahinter sieht: "Das Ehrenamt wird nur verbal hochgehalten", kritisiert Kubinski: "Die jetzige Vorgabe finde ich für eine Stadt wie Mannheim beschämend. Bei den erreichten Einsparungen geht es finanziell doch nur um Kleckerlesbeträge." Keineswegs trübe dies das Verhältnis zu ihrem Bürgerdienstleiter: "Der arme Kerl kann nichts dafür und muss das nur ausführen."

Für Manuela Müller, die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadt, passt das alles trotzdem nicht zusammen: "Auf der einen Seite heißt es, die Bürgerdienste sind wegen Online nicht mehr ausgelastet, auf der anderen Seite bekommen sie Arbeit weggenommen."