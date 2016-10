„Wir müssen den Kunden etwas bieten“

Als Frank Siegert am vergangenen Samstag bei der Eröffnung der Feudenheimer Kerwe auf der Bühne stand, war auch für ihn endgültig Schluss. 21 Jahre war er für die Kerwe aktiv, davon 13 Jahre als Schatzmeister. Beim BDS hatte er 1992 das Amt des Kassiers übernommen, war dort 25 Jahre aktiv. Der Optikermeister, der erst vor kurzem seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, fühlt sich mit seinem Stadtteil verbunden. Hier ist er aufgewachsen und hier hat er 1985 in der Hauptstraße 71 sein eigenes Geschäft eröffnet - gemeinsam mit seiner Frau Sabine.

Dabei bekam Frank Siegert das Unternehmertum in die Wiege gelegt. Sein Elternhaus war ein ehemaliges Uhren- und Schmuckgeschäft in der Hauptstraße 120, dem heutigen Zuckersüß. Sabine Siegert wollte eigentlich Lehrerin werden, "doch es gab keine Stellen in den 80er Jahren", erzählt sie, "also haben wir zusammen das Geschäft aufgemacht." Frank Siegert war zuvor drei Jahre lang Filialleiter in Weinheim gewesen. Mit 27 wagte er dann den Sprung in die Selbstständigkeit.

Bereut haben beide diesen Schritt nie. Ging es zunächst einmal darum, Geld zu verdienen, lief das Geschäft bald schon so gut, dass die Siegerts eine Optikerin einstellen konnten. Die Aufgabenteilung war von Anfang an klar. Während Frank Siegert als Optikermeister das Handwerkliche erledigte, kümmerte sich seine Frau im Hintergrund um Buchhaltung, Verwaltung und Marketing. "Dadurch konnte ich variabel arbeiten und gut Familie und Beruf vereinbaren", erzählt Sabine Siegert. Heute sind die beiden Kinder Annkathrin und Nicolas erwachsen. Die Aufgaben sind die gleichen geblieben. Mit dem Umzug in ein neues Ladengeschäft hat sich Sabine Siegert zusätzlich der Schaufenster-Deko angenommen. "Ich habe das nicht gelernt", sagt sie, "aber es macht mir unheimlich viel Spaß."

Optik Siegert Anschrift: Hauptstr. 78, 68529 Feudenheim, Telefon: 0621/79 20 56, Internet: www.optik-siegert.de, E-Mail: info@optik-siegert.de, Inhaber: Frank Siegert. Mitarbeiter: 1 Optikermeisterin, 2 Augenoptikerinnen, 1 Buchhaltungskraft Angebot: Große Auswahl an aktueller Brillenmode, Computer- und videounterstützte Brillenberatung, DNEye-Messung, Sehtest, Brillenvermessung mit 3D ImpressionIST Öffnungszeiten: Mo-Sa 8.30-13 Uhr, Mo-Fr 14.30-18.30 Uhr außer Mittwoch Nachmittag.

Seit 2006 sind die Siegerts im neuen Geschäft in der Hauptstraße 78. "Pauline Eidmann hat hier Miederwaren verkauft", erinnert sich Frank Siegert an das kleine Wohnhaus mit der großen Scheuer hintendran. Mittlerweile steht dort ein großer Wohnkomplex mit Häusern in der zweiten Reihe. Das Erdgeschoss bietet Optik Siegert auf 180 Quadratmetern genügend Platz, um die Ware zu präsentieren und die Kunden zu beraten. Das Frühlingsgrün wirkt modern und erfrischend, die mit hinterleuchtetem Fassadenglas und quer verarbeitetem Bambus gestalteten Highboards mit 1,20 Meter breiten Schubladen sind ein echter Hingucker. "Hier steht man wie an der Bar", findet Sabine Siegert. Ganz bewusst haben die Eheleute auf ein offenes, luftiges Raumkonzept Wert gelegt, das nicht von lauter Brillen überfrachtet ist. "Wir hatten im alten Laden noch viel mehr ausliegen", erzählt Frank Siegert, doch am Ende hätten die Kunden doch zu 90 Prozent aus der Schublade gekauft.

Kundenberatung ist das A und O bei Optik Siegert. Die Kunden kommen ganz gezielt und sind anspruchsvoller geworden. "Die Brille ist heute ein Lifestyle- und Hightech-Produkt", sagt Sabine Siegert. "Ich habe mit elf meine erste Brille bekommen, aber die heute sind richtig chic".

Fingerabdruck vom Auge

Entsprechend vielfältig ist die Auswahl, vor allem bei Sonnen- und Sportbrillen für Radfahrer, Skifahrer und Wanderer. Dazu hat Siegert immer auch in modernste Technik investiert. Neueste Errungenschaft ist ein Apparat, mit dem die Augenglasbestimmung in 3D-Technik gemacht werden kann. Dabei werden Neigung und Augenabstand gemessen, so dass man das Brillenglas optimal vor den Augen platzieren kann. "Das Auge wird auf ein Hundertstel Dioptrin vermessen und zusätzliche Fehler festgestellt, die das Dämmungs- und Kontrastsehen optimieren", erklärt Frank Siegert: "Das ist im Prinzip wie ein Fingerabdruck vom Auge." In vier Wochen kommt ein neuer DNEye-Scanner, der den Augendruck messen und analysieren kann, wie lichtdurchlässig das Auge noch ist.

Die Fertigung der Brillengläser ist dagegen noch echtes Handwerk. Lediglich die Tönung und Entspiegelung werden bestellt, der Feinschliff und das Einpassen in die Fassung erfolgen in Siegerts Werkstatt. Mit einer zusätzlichen Optikermeisterin und zwei Augenoptikerinnen kann das Geschäft das ganze Jahr über geöffnet bleiben, auch wenn die beiden Inhaber mal in Urlaub sind - oder sich, wie in der Vergangenheit, für den BDS, die Handwerksinnung oder die Kerwe engagieren.

Und was wünschen sich die beiden Geschäftsleute für ihr Feudenheim? "Mehr Zusammenhalt unter den Geschäftsleuten", sagt Frank Siegert, und seine Frau ergänzt: "Wir müssen die Hauptstraße beleben, etwas Attraktives bieten, damit die Leute herkommen." Die Siegerts sehen hier durchaus noch Entwicklungspotenzial - gemeinsame Öffnungszeiten zum Beispiel. "Man könnte hier noch so viel machen", ist Frank Siegert überzeugt, dafür müsste man eben auch mal Geld in die Hand nehmen. "Entweder halten wir alle zusammen und machen etwas gemeinsam oder wir gehen alle ein." Aber eines weiß Siegert mit Sicherheit: "Wir werden uns weiter für Feudenheim einsetzen."