Mann fährt unter Lkw-Anhänger - schwerverletzt

Der Unfall geschah am Sonntag in den frühen Morgenstunden.

Mannheim. Lebensgefährliche Kopfverletzungen hat sich ein Mann am frühen Sonntagmorgen zugezogen, als er in Mannheim-Friedrichsfeld mit seinem Auto unter einen angestellten Lkw-Anhänger gefahren ist. Wie die Polizei mitteilt, war der 37-Jährige nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf dem Saarburger Ring in Richtung Friedrichsfelder Landstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Markircher Straße geriet er nach links und fuhr unter den in einer Parkbucht abgestellten Sattelauflieger. Der Grund dafür ist noch unklar. Ein Taxifahrer hatte den Mann kurz nach 5 Uhr aufgefunden und die Rettungskräfte sowie die Polizei verständigt. Der Verunglückte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs wurde hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro; das Auto wurde beschlagnahmt. Bei dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Zeugen des Unfallhergangs, insbesondere die beiden Insassen eines dunklen Fahrzeuges mit HD-Kennzeichen, das gegenüber der Unfallstelle angehalten hatte, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mannheim, Telefon 0621/174-4045, in Verbindung zu setzen. (sos/pol)