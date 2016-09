„Drogen-Szene verlagert sich in die Innenstadt“

Immer öfter liegen in der Innenstadt leere Alkoholflaschen herum - wie auf diesem Archivbild an der Haltestelle am Nationaltheater. Vor allem in der Westlichen Unterstadt wird der Drogenkonsum zu einem Problem, sagt das Quartierforum. © Tröster

Die Mitglieder des Quartierforums Unterstadt setzen sich für einen Konsumraum für alkoholtrinkende Drogenabhängige ein. Bei der letzten Sitzung des Gremiums in K 1 beschlossen die rund 25 Teilnehmer eine entsprechende, an die Verwaltung und die Parteispitzen gerichtete, Resolution vorzubereiten. Zudem sollen die Stadt und die Mannheim vertretenden Landtagsabgeordneten auf eine Änderung des baden-württembergischen Betäubungsmittelgesetzes hinwirken. Mit einer entsprechenden Verordnung soll die rechtliche Grundlage für die Einrichtung eines solchen Konsumraumes geschaffen werden.

"Wir reden und reden. Wir haben einen runden Tisch nach dem anderen, aber es ändert sich nichts", machte Wolfgang Ockert, Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins Östliche Innenstadt (BGV), seinem Ärger Luft. Mittlerweile sei die Situation in der Innenstadt so schlimm, dass man sogar als Mann nachts nicht mehr alleine durch die Quadrate laufen könne. Auch andere Teilnehmer bestätigten seine Beobachtungen. Es werde in der Stadt offen gedealt und konsumiert. Die Drogen-Händler verhielten sich zunehmend aggressiver, so die Bezirksbeiräte Olaf Kremer (Grüne) und Ulrike Ginkel (Mannheimer Liste). "Die Situation hat sich drastisch verschlechtert, die Drogen-Szene verlagert sich mehr und mehr von der Neckarstadt in die Innenstadt", sagte Ginkel. Ähnliches wusste René Dessoy vom Rauschgiftdezernat zu berichten. Er habe zusammen mit Kollegen im Rahmen der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) "Neckartor" zwölf Wochen lang mit viel Engagement und Herzblut ermittelt. 7000 Stunden seien von der Polizei geleistet und dabei 1800 Personenkontrollen durchgeführt worden. "Mit dem ernüchternden Ergebnis, dass zwar 50 Personen in Haft gingen, sich aber auf der Straße für uns kaum etwas geändert hat", schilderte er. "Insbesondere der Handel mit Marihuana und Haschisch, der überwiegend von Schwarzafrikanern und Menschen aus den Maghreb-Staaten betrieben werde, beschäftige die Beamten mehr und mehr", sagt Dessoy.

Trinker vor allem am Paradeplatz

Bernd Bung vom Drogenverein Mannheim bestätigte, dass es "ein sehr deutliches Drogen-Problem" einschließlich einer vermehrten Dealer-Tätigkeit in der Breiten Straße bis zum Marktplatz und den angrenzenden Quadraten gebe. Generell müsse man sagen, dass man es in Mannheim mit einer alkoholtrinkenden Drogenszene zu tun habe. Schwerpunktmäßig seien zu nennen: der Eingang zum Jungbusch, die Jungbuschstraße, der sogenannte "Haniel-Park" in E 7, die westliche Unterstadt etwa beim Café Filsbach, der Lameygarten und die dortige Tiefgarage - letztere werde von intravenös konsumierenden Menschen genutzt. Alkoholkonsumierendes Klientel sei dagegen verstärkt am Paradeplatz anzutreffen. Viele Trinker hielten sich auch auf dem Hans-Böckler-Platz in einem Car-Port auf, informierte Verena Schmidt, Streetworkerin vom Caritasverband. "Diese möchten aber auch mal im Geschehen sein und kommen dann der Gesellschaft wegen etwa auf den Paradeplatz."

Auf Zustimmung in der Runde stieß der Vorschlag von Bernd Bung, in Mannheim einen Konsum- und Aufenthaltsraum für alkoholkonsumierende Drogenabhängige zu schaffen. In Bochum habe man mit einem solchen human vertretbaren Angebot gute Erfahrungen gemacht. Denn auch dort hätten die Abhängigen im öffentlichen Raum für viel Unmut bei den Anwohnern gesorgt. Im Kontaktladen des Mannheimer Drogenvereins ist der Konsum von Alkohol und Drogen nicht erlaubt.

Bezirksbeirat Christian Kirchgässner (CDU) erinnerte daran, dass ein entsprechender Modellversuch schon unter Sozialbürgermeisterin Mechthild Fürst-Diery konzeptioniert worden sei, aber an der Landesgesetzgebung scheiterte. Diese müsse deshalb für die Situation in Mannheim angepasst werden.

Wolfgang Ockert forderte, die Schließung zweier als Drogenumschlagplätze bekannter Lokale in den S- und T-Quadraten voranzutreiben: "Das würde ebenfalls zu einer Entspannung der Lage beitragen."