Grillanlagen am Marktplatz: „Belästigung, aber keine Gefahr“

Der Ärger über zunehmendes Rauchgas durch Grillrestaurants am Marktplatz geht in die nächste Runde: Nach Messungen an einem Schornstein im Sommer wurden jetzt Ergebnisse vom Fachbereich Umwelt und Grünflächen der Stadt im Bezirksbeirat Innenstadt/Jungbusch vorgestellt. Fazit: Die in Anlehnung an die technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft untersuchten Stoffe, lagen unter den jeweiligen Grenzwerten. Einzig das als krebserregend eingestufte Benzol wies eine ganz leichte Überschreitung auf, sagten die Experten.

Deshalb will die Stadt nun die Gaststättenbetreiber (per Einzelfall-Anordnung laut Bundesimmissionsschutzgesetz) auffordern, Maßnahmen zu ergreifen, um den Benzolwert zu reduzieren. "Wir haben dazu Gespräche geführt", sagte Johannes Schmid von der Umweltschutz-Behörde bei der Sitzung im Stadthaus und bekräftigte: "Das Interesse ist da, etwas zu tun."

Beschwerden reißen nicht ab

Holzkohlegrills und Benzol Der Grenzwert für den Luftschadstoff Benzol ist in der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes festgelegt. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit beträgt der über ein Kalenderjahr gemittelte Immissionsgrenzwert für Benzol demnach 5 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wie die Stadt mitteilt, wurde dieser Grenzwert im Stadtgebiet an allen Messstellen des Luftmessnetzes des Landes Baden-Württemberg, d. h. sowohl an der Verkehrsmessstation "Mannheim-Friedrichsring" als auch an der Messstation für den städtischen Hintergrund "Mannheim-Nord" in den letzten Jahren weit unterschritten. Die betriebenen Schornsteine für Holzkohlegrills und Backöfen sind nach dem Immissionsschutzrecht sogenannte nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. Sie sind so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen müssen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. In Mannheim wurde bereits ein Schornstein auf Betreiben der Stadt erhöht. Um den Mannheimer Marktplatz befinden sich rund ein Dutzend solcher Restaurants mit Holzkohlegrillanlagen. [mehr...]

Wie die Zeitung bereits mehrfach berichtet hatte, können Anwohner rund um den Marktplatz G 1 ihre Fenster vor allem in den Sommermonaten, und dann speziell in den Abendstunden, kaum mehr öffnen. Grund sind zahlreiche Holzkohle-Grillrestaurants im Umfeld, die zu einer massiven Rauchgasentwicklung beitragen. Die Beschwerden von Bürgern reißen nicht ab, erste Bewohner haben die Innenstadt bereits verlassen und sind ins Mannheimer Umland gezogen.

Nun werde man versuchen, so Schmid, vor dem Hintergrund des erhöhten Benzolwertes, weitere Messungen (Kosten im Einzelfall: 6000 Euro) bei möglichen Verursachern durchzuführen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn: die betriebenen Schornsteine für Holzkohlegrills und Backöfen sind nach dem Immissionsschutzrecht "nicht genehmigungsbedürftige Anlagen". Konkret bedeutet das: Die Stadt hat wenig Spielraum, um zu handeln, rechtlich gibt es kaum Ansatzpunkte. Im Übrigen würden etwa zehn Raucher den gleichen Benzolwert im Raum wie bei den Grillanlagen erzeugen, dämpfte Peter Schäfer, Leiter des Fachbereichs Gesundheit bei der Stadt, Vermutungen, der Qualm sei gefährlich. "Es handelt sich um eine enorme Belästigung, aber nicht um Gesundheitsgefahren", klärte er die Zuhörer, darunter auch Betroffene, auf.

Ungeachtet der Mannheimer Einzelfälle "beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema", berichteten die Behördenchefs den Politikern von ihren Marktrecherchen über moderne Filtertechnik in der Gastronomie. Auch tausche man sich mit anderen Städten aus, die ähnliche Probleme beklagen würden, sammle im ganzen Land Erfahrungen im Umgang mit dem Thema. Zudem wiesen die Fachleute auch darauf hin, dass durch den privatrechtlichen Klageweg gegen die Verursacher von Belästigungen oft schnellere Ergebnisse erreicht werden könnten, da die Behörde demgegenüber an verwaltungsrechtliche Fristen gebunden sei. "Warum aber hat man so viele Grillrestaurants überhaupt genehmigt?", wollte Innenstadt-Bewohner Wolffried Wenneis wissen, ob die Stadt nicht im Bebauungsplan ein Verbrennungsverbot festschreiben könne. Denn: "Es kommen doch immer noch mehr dazu", hat er beobachtet. "Wir suchen nach Lösungen", versprachen die Experten und hielten aber auch fest: "Wir wollen die Gastronomen nicht verdrängen."