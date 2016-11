„Hier riecht es noch nach Büchern“

Früher gehörten traditionelle Buchhandlungen noch fest zum Stadtbild. Heute sieht das leider anders aus. Viele der kleinen, schönen Läden wurden durch Online-Buchhandel und große Filialisten verdrängt. Doch es gibt ihn noch, den kleinen Buchladen mit dem Charme eines früheren Jahrhunderts. Die Buchhandlung Bender in O 4, 2 im Herzen der Innenstadt wird schon immer zu den schönsten Buchläden Mannheims gezählt.

Es ist einer jener magischer Orte, die man betritt und dann am liebsten für Stunden nicht mehr verlassen möchte. Hier können Besucher nach Herzenslust in den Räumen stöbern, in unzähligen Seiten blättern und Zeit verbringen zwischen Tausenden von Büchern. "Hier riecht es noch richtig nach Büchern, sagen unsere Kunden", erzählt Juniorchef Stefan Heeg, der ebenso wie Seniorchef Hans-Peter Heeg ganz bewusst auf "Schnickschnack" verzichtet.

Es ist eine Welt zwischen Tausenden von Buchrücken, in der man entweder still und für sich sein oder sich mit den Verkäufern, zu denen auch Hans-Joachim Heegs Tochter Sabine Reinecke zählt, über Lieblingsbücher, Autoren und Inhalte austauschen kann. Den Heegs geht es um mehr als um die reine Präsentation von Büchern. Die Regale sind bis in den letzten Winkel prall gefüllt mit Lesestoff - manche sind neu, viele bibliophil und wertvoll. Besonders lieb gewonnen haben die Mannheimer, aber auch Kunden aus der Region ihre Buchhandlung, weil sie für etwas Besonderes steht: Sie ist authentisch, der lesende Mensch liegt den Heegs am Herzen und sie haben den Mut, tolle Bücher zu verkaufen, die nicht auf den Bestsellerlisten erscheinen. Hier findet der Leser noch "wahre Perlen", wie bibliophile Kostbarkeiten und von Künstlerhand signierte Faksimiles.

Die Buchhändler weisen ihre Kunden auch auf unbekanntere Autoren hin, Bücher kleiner Verlage, schön gestaltet mit Bändchen und Fadenheftung (Buch Bender ist Partnerbuchhandlung der Büchergilde Gutenberg) und schaffen mit ihren Tipps ein Gegengewicht zu den Bestsellerlisten. Doch keine Sorge - auch ausgewählte Titel der Bestsellerlisten können Kunden hier erwerben. Dass der Familienbetrieb sich vor allem auf schöngeistige und hochwertige Literatur spezialisiert hat, ist aus wirtschaftlicher Sicht kein Problem. "Wir besetzen eine Nische, die unsere Kunden aber sehr schätzen, es ist das kleine feine Buch, weshalb sie zu uns kommen", sagte Stefan Heeg. Und genau das macht den Charme und die Bedeutung der kleinen Buchhandlung aus.

Im Jahr 2000 feierte das traditionsreiche Geschäft, das heute vom 77-jährigen Hans-Peter Heeg und seinem 48-jährigen Sohn, Stefan Heeg, geführt wird und zehn feste Mitarbeiter beschäftigt, ihr 225-jähriges Jubiläum. Damit gehört die Buchhandlung mitten in den Quadraten zu den sieben ältesten Unternehmen in Mannheim und außerdem zu den 30 ältesten Buchhandlungen in Deutschland. 1775 hatte Heinrich Valentin Bender das Geschäft zunächst in Worms gegründet. Dank einer Genehmigung von Kurfürst Carl Theodor erfolgte ein Jahr später der Umzug nach Mannheim (C 1, 7). Nach vier Generationen Bender und mehreren Standortwechseln innerhalb der Quadrate übernahm 1913 der Großvater von Hans-Peter Heeg die Buchhandlung. Ab 1927 befand sich das Geschäft in O 5, 14 (wo heute das Trendhaus von Engelhorn ist), ab 1946 ist es in O 4, 2 ansässig.

1987 wurde der Eingangsbereich des denkmalgeschützten Gründerzeithauses kundenfreundlicher gestaltet und die Aufteilung im Inneren verändert. "Dadurch haben wir viel neue und vor allem jüngere Kundschaft gewonnen", berichtet Stefan Heeg. Über all die Jahre hat die Buchhandlung Bender ihren besonderen Charakter erhalten und sich doch gleichzeitig innovativ weiterentwickelt. Zu Bücher Bender gehört seit 2001 auch eine Uni-Filiale im Mensagebäude der Universität.

Amazon als Bedrohung? Nicht für die Buchhandlung Bender. Weil sich das Geschäft an günstigem Ort mitten in der Innenstadt mit vielen Läden, Büros und Arztpraxen befindet, laufen die Geschäfte gut. "Wozu auch bei Amazon bestellen, wenn die Bücher bei uns oft sogar viel schneller ankommen?", fragt Stefan Heeg. Denn wenn das gewünschte Werk mal nicht im Regal steht, dann kann der Buchhändler es meist von einem Tag auf den anderen besorgen. Die Buchhandlung hat auch einen Botendienst, der die Bücher im Bereich Mannheim und Ludwigshafen von Montag bis Freitag kostenlos nach Hause bringt.

Dass der Beruf des Buchhändlers ein echter Glücksberuf sein kann, sieht man Hans-Peter und Stefan Heeg sowie den Mitarbeitern jedes Mal aufs Neue an, wenn man den Laden betritt: Hier machen die Menschen ihren Job aus purer Leidenschaft zur Literatur. Sie sind stets freundlich, laden auch einfach nur zum Stöbern ein und verbreiten mit ihrer Sachkenntnis und ihren neusten Tipps die Freude am Lesen. Bücher Bender veranstaltet regelmäßig Lesungen und ist bei Veranstaltungen in Museen und anderen kulturellen Einrichtungen mit einem Bücherstand vertreten.