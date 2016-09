Mannheim. In Teilen der Mannheimer Innenstadt sind nach einem Stromausfall am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr die Lichter ausgegangen. Betroffen waren zunächst die Quadrate E, F, G, H und J 7 sowie die Häuser in H 5 und F 6. Die Bereiche konnten schließlich nach rund zwei Stunden wieder zugeschaltet werden, so der Energieversorger MVV am Abend.

Insgesamt waren zeitweise etwa 1000 Einwohner nach der Störung im Mittelspannungsnetz ohne Strom. Mitarbeiter der MVV waren unterwegs, um den im Bereich des Mercure Hotels in F 7 liegenden Fehler zu lokalisieren und zu beheben. Die konkrete Ursache konnte das Unternehmen bisher noch nicht benennen. (pol/tan/dkg)