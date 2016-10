Herr Görner, Herr Scheuermann, zum ersten Mal seit zwölf Jahren findet 2016 kein Nachtwandel statt, ungewohnt oder?

Bernd Görner: Ja, ein ungewohntes Gefühl. Zum ersten Mal fehlt das Großereignis. Ein solcher Magnet, der im Stadtteil der Vielfalt die Menschen bewegt und eine gemeinsame Idee verkörpert, ist im Jungbusch, der ja bekanntermaßen von brisanten Herausforderungen geprägt ist, immens wichtig. Die Pause gibt uns jetzt jedoch die Möglichkeit, Weichen für die Zukunft zu stellen. Wir sind also in Gedanken bereits im Herbst 2017 und wir glauben an die Zukunft des Nachtwandels, weil die Idee einfach gut, und einzigartig ist.

Wie kam es trotzdem zur Absage? Für manche kam das ja ziemlich überraschend.

Bernd Görner gehört zu den Gründungsmitgliedern der Künstlergruppe Laboratorio 17, die im Jungbusch in der Jungbuschstraße 17 ansässig ist.

, die im Jungbusch in der Jungbuschstraße 17 ansässig ist. Er ist Teil des Nachtwandel-Koordinierungsteams mit Steffen Rosskopf, Stefanie Rihm, Sebastian Dresel und Michael Scheuermann.

Michael Scheuermann, 55 Jahre, studierter Sozialpädagoge, ist seit 1992 Leiter des Gemeinschaftszentrums Jungbusch, das in gemischter Trägerschaft der Wohlfahrtsverbände und von bürgerschaftlichen Organisationen steht.

, 55 Jahre, studierter Sozialpädagoge, ist seit 1992 Leiter des Gemeinschaftszentrums Jungbusch, das in gemischter Trägerschaft der Wohlfahrtsverbände und von bürgerschaftlichen Organisationen steht. Seit 2002 ist er zudem im Auftrag der Stadt mit intermediären Aufgaben als Quartiermanager im Jungbusch tätig.

tätig. Vorrangiges Ziel: Integration und Vernetzung aller Aktivitäten im Quartier und die Bewohner zu Akteuren der Quartiersentwicklung zu machen. Scheuermann konzipierte den Nachtwandel. aph

Michael Scheuermann: Wir haben lange mit uns gerungen, wie auch schon in den letzten Jahren, als der Nachtwandel jeweils "in der letzten Minute" unter Aufbietung aller Kräfte realisiert werden konnte. Schlussendlich haben wir uns verdeutlicht, dass es in der bisherigen Form einfach nicht mehr geht. Wir brauchen einfach mehr Vorlaufzeit, Planbarkeit und Verlässlichkeit, letztendlich auch in der Finanzierung.

Wie reagierten die Beteiligten?

Görner: Die Resonanz reichte von Bedauern über Erstaunen bis hin zu Enttäuschung. Von den direkt Beteiligten bedauerten manche die Absage, aber waren auch erleichtert über die Atempause. Andere waren besorgt, dass der Nachtwandel seinen besonderen Charakter verliert und einem Stadtfest immer ähnlicher wird. Besonders ermutigt haben uns diejenigen, die mitanpacken wollen, damit das Kunst-und Kulturfest eine Zukunft hat. Gefreut haben wir uns zudem über die Initiative "Nichtwandel", die derzeit mit mehreren Kulturveranstaltungen zeigt, wieviel Kraft und Kreatives im Jungbusch steckt.

Welche Bedeutung spielte das Thema Sicherheit bei der Absage?

Scheuermann: Der Aufwand für einen sicheren Nachtwandel wurde von Jahr zu Jahr höher, sowohl organisatorisch, als auch finanziell. Das mit Polizei und Ordnungsbehörden gemeinsam erarbeitete Sicherheitskonzept ist aber tragfähig. Von daher waren die Sicherheitsthemen nicht das zentrale Motiv für die Absage. Es ist vielmehr der personelle und finanzielle Aufwand: Der stetige Wachstumsprozess zwingt uns dazu, eine tragfähigere Grundlage zu schaffen. Wesentlich ist, dass die Philosophie erhalten bleibt. Der Nachtwandel ist mehr als ein Event. Er lebt aus dem Engagement, der Beteiligung und den Ideen der Menschen im Stadtteil. Dieses Herzstück des Nachtwandel ist sorgsam zu pflegen.

Sie meinen, die Bewohner tragen eigentlich den Nachtwandel?

Görner: Ja, letztendlich sind es die Bewohner, die die Veranstaltung gemeinsam mit Partnern tragen. Wenn dieses Wir-Gefühl verloren ginge, wäre es das Ende. Der Nachtwandel ist ein immense Kommunikationsleistung, das wird gemeinhin unterschätzt.

Ein Netzwerk-Projekt also?

Scheuermann: Der Nachtwandel ist ein Projekt der kulturellen Stadtentwicklung. Was den Stadtteil bewegt und in Spannung versetzt, wird sichtbar gemacht. Das Stadtlabor Jungbusch, einerseits Kreativschmiede und andererseits Ort des Ankommens als "Arrival City", wird anschaulich und erlebbar.

Was sind die Ideen zur Verbesserung der Einnahmensituation?

Scheuermann: Das Finanzierungskonzept - gesamt 100 000 Euro -kann nicht losgelöst von den Inhalten diskutiert werden. Die gastronomische Beteiligung hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Schon bisher haben die Gastronomen einen Teil ihrer Gewinne zurückgegeben, wodurch wir zusätzliches Geld eingenommen haben. Das fand jedoch in der Vergangenheit auf freiwilliger Basis statt. Deshalb war die Höhe der Einnahmen für uns schwer planbar. In Zukunft wollen wir eine Regelung finden, wie die Einnahmen verlässlicher fließen können.

Das kann aber nicht alles sein, schließlich fehlen ihnen über 20 000 Euro in der Kasse, oder?

Scheuermann: Ja, ein weiterer Punkt sind Mehreinnahmen aus Eintritten sowie aus Spenden und Sponsoring. Es ist notwendig, dass die Besucher mithelfen, den Nachtwandel zu erhalten. Deshalb haben wir 2015 eine Kampagne namens "Spende statt Eintritt" gestartet. Diese Kampagne wollen wir ausbauen.

Und die Sponsoren?

Scheuermann: Über die Resonanz von Förderern und Sponsoren konnten wir uns in der Vergangenheit nicht beklagen. Ohne weitere große Unternehmen wird es aber in Zukunft kaum gehen. Bei der Suche nach weiteren Förderern werden wir darauf achten, dass diese zum Nachtwandel passen. Den Weg einer Kommerzialisierung können wir nicht beschreiten.

Was ist der Stand der Dinge in den Gesprächen mit der Stadt?

Scheuermann: Über die zentralen Stützpfeiler der Konzeption und die Ziele wurde Konsens erzielt. Wir sind uns einig, dass wir mehrere Finanzierungsbausteine schaffen müssen. Weitere Gespräche sind jedoch notwendig. Eine wichtige Frage ist die Höhe einer verlässlichen kommunalen Sockelfinanzierung von 25 000 Euro, die aus Sicht des Vereins an Verbindlichkeit gewinnen muss. Von Bedeutung ist ferner, über welches Trägerschaftsmodell die Haftungsfragen gelöst werden können. Zudem erwägt das Gemeinschaftszentrum die Gründung eines Fördervereins und prüft, ob alternative Rechtsformen Vorteile bringen.