„Wir wollen den öffentlichen Raum zurückgewinnen“

20 Polizisten sind tagtäglich unterwegs, sichern Straßen, Plätze und sogar die Schulen in der östlichen Innenstadt. Vor allem der Drogenhandel blüht - am Neckartor, aber auch jenseits der Breiten Straße. Lärm und Straßenkriminalität machen den Bewohnern zudem zu schaffen. Allerdings: 2017 werde sich die Lage bessern, versprachen jetzt Vertreter der Stadt bei der Sitzung des Bezirksbeirates, zu handeln, und bekräftigten: "Wir wollen den öffentlichen Raum für die Allgemeinheit zurückgewinnen".

"Es ist traurig, dass die Stadt hier jahrelang nicht reagiert hat", sagte Florian Kußmann (FDP) bei der gut besuchten Sitzung im Stadthaus. Lange habe man die Augen vor der Situation verschlossen. Vor allem im nördlichen Teil der Breiten Straße samt Seitenstraßen habe sich die Lage zunehmend verschärft, sagte Detlef Möller (SPD): "Die Sicherheit in den R-,S-,T- und U-Quadraten lässt zu wünschen übrig".

Razzien und Kontrollen kommen an

"Wir merken, die Bürger sind dünnhäutiger geworden", gab der Chef des städtischen Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, Klaus Eberle, zu, dass "sich das Sicherheitsgefühl verschlechtert hat". Das Beschwerdeaufkommen sei in diesem Jahr gewachsen. "Die Menschen teilen uns mit, dass sie Angst haben". Und auch die Schulen am Herschelplatz haben sich an die Stadt gewandt.

"Wir gehen damit um", so Eberle. Eine Maßnahme sei, "die Dinge beim Namen zu nennen". Dazu gehöre die Tatsache, dass der Drogenhandel auch von Asylbewerbern, vor allem von Gambiern, betrieben werde. Zwar seien die Dealer von der Neckarwiese nach Interventionen der Ordnungskräfte verschwunden. Dafür habe sich die Szene in die Unterstadt verlagert - eine Aussage, die der Chef des Innenstadt-Polizeireviers, Jörg Lewitzki, bestätigte. An jeder Ecke werde Rauschgift verkauft, eher weiche Drogen, vor allem Marihuana und Haschisch. Ein Gramm kostet nach Polizeiinformationen rund 25 Euro, "ein unverschämter Preis", so Lewitzki. Die Kunden kommen aus der gesamten Region, "ein Klientel, das überrascht", berichtete der Revierleiter, dass zu den üblichen Verdächtigen Schüler, Alt-1968er und sogar Senioren gehörten. "Das muss einem zu denken geben", sagte er und fügte hinzu: "Die Gesellschaft verändert sich".

Sowohl die Breite Straße als auch die Nebenstraßen der S-, T- und U-Quadrate sind nun im Fokus der Sicherheitsinitiative von Stadt und Polizeipräsidium (wir berichteten). Und auch die Sicherheitsbefragung der Stadt (wir berichteten), die zurzeit ausgewertet wird, werde zeigen, "dass wir uns dem Thema stellen müssen", vermutete Eberle. Nach der Auswertung der Zahlen werde man sehen, "wo die Furcht berechtigt ist und wir in den Dialog mit der Bürgerschaft gehen müssen, und wo nicht". Der Behördenchef gab sich aber zuversichtlich, "dass wir die Probleme in den Griff bekommen". Klaus Eberle: "2017 wird sich die Innenstadt positiv entwickeln". Die Politiker im Bezirksbeirat und der Bürger- und Gewerbeverein nahmen die Ankündigungen dankbar entgegen: Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst seien für alle sichtbar unterwegs. Das bestätigte auch der Leiter der Eberhard-Gothein-Schule, Peter Sauter, auf "MM"-Anfrage. Razzien und Kneipenkontrollen: "Das zeigt Wirkung, die Anwohner registrieren das", sagte Steven Kunz (Die Linke). Begrüßt wurde der geplante Raum für Trinker. Ein Drogenkonsumraum sei aber ebenso notwendig: "Warum geht, was in Frankfurt existiert, nicht auch in Mannheim", fragte Detlef Möller.