Zwei Männer in U-Haft

Mannheim. Gegen zwei Männer im Alter von 33 und 34 Jahren hat das Amtsgericht Mannheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim am vergangenen Donnerstag Haftbefehl erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwoch gemeinsam mitteilten, stehen die beiden Männer in dringendem Verdacht, am vergangenen Mittwoch in einem Supermarkt im Mannheimer Stadtteil Käfertal gemeinschaftlich Druckerpatronen und Pflegeartikel im Gesamtwert von über 1000 Euro entwendet zu haben. Zudem sollen die Männer zuvor in einem benachbarten Drogeriemarkt versucht haben, ebenfalls Pflegeprodukte im Wert von rund 500 Euro zu stehlen. Beim Verlassen der Drogerie sollen sie den Warensicherungsalarm ausgelöst und in Folge dessen ohne Ware geflüchtet sein.

Weiterhin ergab sich im Rahmen der Ermittlungen der dringende Tatverdacht gegen die 33- und 34-Jährigen, bereits am vergangenen Montag im gleichen Supermarkt Waren im Wert von etwa 900 Euro entwendet zu haben. An diesem Tag war es ihnen gelungen, unerkannt mit dem Diebesgut zu flüchten. Nach der Vorführung beim Haftrichter wurden die Beschuldigten in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an. (pol/lina)