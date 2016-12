Klatsch und Kochtipps inklusive

Unternehmerin Renate Hauk mit Sohn Michael in ihrem Feinkostladen in der Elisabethstraße.

Brot, Tomaten und Weintrauben vom Metzger? Obwohl der Obst- und Gemüsestand den Mittelpunkt im Verkaufsraum der Metzgerei Hauk bildet, lockt gleich dahinter doch eine ansehnliche Wurst- und Fleischtheke. "Ein Kilo Rindfleisch, darf's ein bisschen mehr sein?". Und der Kunde spitzt die Ohren für die nützlichen Zubereitungstipps von Renate Hauk und ihren Mitarbeitern.

Kochtipps gibt es in der Metzgerei Hauk inklusive, so wie den neuesten Klatsch im Stadtteil, dessen Dreh- und Angelpunkt die Metzgerei in der Elisabethstraße seit 1968 ist. Aber nicht nur Kunden aus der Oststadt, sondern aus ganz Mannheim, aus Heidelberg und der Pfalz schätzen das Angebot der Metzgerei, die für die außergewöhnliche Qualität ihrer Fleisch- und Wurstwaren mit dem Titel "Bester Metzger in Deutschland 2004" ausgezeichnet wurde.

Wenn ein handwerkliches Familienunternehmen noch dazu auf ein über 160-jähriges Bestehen zurückblicken kann, dann ist das nicht nur eine stolze Zahl und ein äußerst seltenes Ereignis, sondern auch der Beweis für eine bemerkenswerte Familien- und Handwerkstradition. Das Familienunternehmen wurde bereits 1855 in Mudau im Odenwald gegründet. Als Erwin und Marianne Hauk nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 ihr erstes Geschäft in der Zehntstraße in der Neckarstadt-West eröffneten, entwickelte sich die Metzgerei Hauk schnell zu einer der ersten Mannheimer Adressen für hervorragende Fleisch- und Wurstwaren. 1953 verlegten die Hauks ihre Metzgerei ins Herz der Quadratestadt. In R 7, 28 werden auch heute noch jede Woche bis zu 70 verschiedene Wurstwaren nach bewährten Familienrezepten produziert. 1977 übernahm Sohn Reinhard Hauk das Geschäft seines Onkels am Friedrichsring, das sein Vater Erwin Hauk ebenfalls aufgebaut hatte. Als Anfang der 70er Jahre die Straßenbahn in Mannheim gebaut wurde und die Straßen am Ring alle abgesperrt waren, erfolgte der Umzug der Metzgerei in das heutige Geschäft in der Elisabethstraße. Doch noch bis 1989 bestand auch der Laden am Friedrichsring weiter.

Metzgerei Feinkost Hauk Anschrift: Elisabethstraße 5, Tel. 0621/2 06 15, mail@metzgereihauk.de, www.metzgereihauk.de Inhaber: Reinhard und Renate Hauk Angebote: Fleisch, Wurst, hausgemachte Salate, Käse, Brot, Wein, Eier, Obst und Gemüse aus der Region, Mittagstische, Partyservice Öffnungszeiten: Mo. bis Fr., 7.30-18.30 Uhr, Samstag 7.30 bis 13.30 Uhr

Mittlerweile leben die Hauks in der sechsten Generation ihre Leidenschaft für erstklassige Lebensmittel. Dabei setzen die beiden Inhaber Reinhard und Renate Hauk sowie ihr Sohn Michael, die alle drei gelernte Metzger sind, bei der Herstellung ihrer Spezialitäten auf Kreativität und Innovation - verbunden mit traditioneller Handwerkskunst. "Unser Anspruch ist hohe Qualität und Frische - auch an unsere Partner und Lieferanten", betont Michael Hauk. Schinken aus Italien, Leberpasteten aus Frankreich, internationale Käsespezialitäten, Wein, Brot und beispielsweise auch ein spezieller Meerrettich von kleinen ausgesuchten Herstellern bereichern das Angebot. Außerdem gibt es ein kleines Sortiment Lebensmittel für den täglichen Bedarf.

Veganes Hochzeitsbuffet

"Die Leute sind dankbar, wollen schwätzen, es gibt viele Alleinstehende", berichtet Renate Hauk. Sie kennt nicht nur die meisten ihrer Kunden mit Namen, sondern auch ihre Vorlieben und Eigenheiten. "Der Oststädter kauft gern mal 50 Gramm", meint sie augenzwinkernd. Viele Stammkunden sind Ältere und junge Familien. Aber auch junge Leute, die in der Oststadt arbeiten, nutzen den wechselnden Mittagstisch. Reinhard Hauk hat zudem 1970 einen Partyservice begonnen. Und die Nachfrage ist immer mehr gestiegen.

Zum Diskurs über Fleischverzehr sagt Renate Hauk: "Jeden Mittag gibt es bei uns auch einen veganen Auflauf." Auf Wunsch machen sie sogar ein rein veganes Hochzeitsbuffet. "Das ist doch für eine Metzgerei verrückt", findet Renate Hauk. Auf die Frage, ob es schwer ist, als einzelne Metzgerei gegen die Supermärkte zu bestehen, erklärte sie: "Supermärkte sind nicht das Problem, sondern das Preisgetue - das Geiz ist geil." Zur Tatsache, dass es kaum noch Metzgereien in der Innenstadt und den Stadteilen gibt, meint sie: "Schlimm ist der Wirtschaftskontrolldienst, die Auflagen und Veränderungen." Viele Metzger fragten sich, warum sie noch investieren sollen, wenn man immer weniger verdient.

Doch Familie Hauk macht das Handwerk Spaß, trotz 80-Stunden-Woche. Früher, als die Umstände schwieriger waren, hätten sie gemerkt, dass es besser ist, vom Angebot her breiter zu fahren, so Renate Hauk. "Verkauft wird nur, was ich selbst gern mag und gut finde", sagte sie. Der Standort sei zwar keine 1a-Lage, aber gut. Nur die Parkplatzsituation in der Oststadt sei eine "Katastrophe".

Obwohl Reinhard und Renate Hauk noch immer in R 7 und nicht in der Oststadt wohnen, sind sie doch fest verwurzelt im Stadtteil. Zu erkennen ist das schon an der Außenfassade des Geschäfts, deren Gestaltung sich an den Wasserturm anlehnt.

Eine Brücke zum kulturellen Umfeld schlagen die Hauks über die Reihe "Fleischeslust", die zwei Mal im Jahr in der Metzgerei stattfindet. Wenn Künstler aus Mannheim und der region dann hinter der Theke das Hohe Lied der Fleischeslust singen, ist der Laden jedes Mal voll mit Zuschauern.

Mit fleischlichen Genüssen bereicherten die Hauks auch schon das Arkadenfest und Ausstellungen in den Reiss-Engelhorn-Museen. Es darf halt auch mal etwas mehr sein.