Mit fünf Kindern glücklich zurück aus dem Ersatzquartier

Raus aus den eigenen vier Wänden, rein in eine Ersatzwohnung - und nach vier Wochen alles wieder Retour: Im Herzogenried ist das größte Modernisierungsvorhaben angelaufen, das die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GBG je am Stück gestemmt hat. Für rund 30 Millionen Euro werden in den nächsten fünf Jahren rund 900 Wohnungen im Herzogenried auf Vordermann gebracht. Und das verlangt Mietern und Projektleitern so einiges ab.

An die 3000 Bewohner müssen sukzessive für ungefähr vier Wochen ihr Zuhause verlassen und auf andere Quartiere oder extra möblierte "Drehscheiben-Wohnungen" im Stadtteil ausweichen. Start war Anfang Juli 2016 im Brunnengarten 9. Der erste Bauabschnitt mit 134 Wohneinheiten ist fast fertiggestellt. 90 Mieter sind vor Weihnachten aus dem Ersatzquartier zurück in ihrem eigenen Heim.

Darunter die Familie Reiter mit sieben Kindern, die sich nach 17 Jahren in ihrer GBG-Wohnung über ein neues schmuckes Bad mit WC freut. Alles sei "reibungslos gelaufen, tipptopp, ein Traum", berichtet Markus Reiter über die Aktion, die akribisch vorbereitet werden musste, damit alles passt und zeitlich ineinandergreift: Die Planung, das Einpacken, der Umzug ins Ausweichquartier. "Wir haben mit dem Schlimmsten gerechnet, aber nach ein paar Anfangsproblemen hat alles prima geklappt", sagt Reiter auf MM-Anfrage. Das Übergangsdomizil sei hervorragend ausgestattet gewesen. Ein neuer Kühlschrank, Hochbetten für die Kinder: "Wir waren echt überrascht", bedankt sich der Familienvater bei der GBG: "Die hat uns super geholfen - auch beim Rücktransport".

Jeder Mieter wird befragt

Drei Monate benötigt ein eigens eingerichtetes Projektteam, um mit den Betroffenen alles zu regeln, vorzubereiten und zur Zufriedenheit der Bewohner einzurichten. "Jeder Mieter wird befragt, was er benötigt, Krankentransport für Bettlägerige inklusive", berichtet Leiterin Karin Jäger von den enormen logistischen Herausforderungen und freut sich: "Das hat bis jetzt super funktioniert". Und: "Es ist in unserem Interesse, dass sich die Leute dort wohlfühlen."

Zwei Mitarbeiter sind für die Betreuung der Menschen zuständig, plus das soziale Management der GBG. Um alle technischen Probleme kümmert sich ein ebenfalls eingerichtetes Baubüro vor Ort. Ein Sicherheitsdienst kontrolliert, dass während der Bauzeit nichts abhanden kommt, und begleitet die Bewohner nach Absprache auf die Baustelle, falls sie aus ihren Wohnungen etwas vermissen. Nach dem Wiedereinzug wird jeder Mieter befragt und im Gespräch ausgelotet, ob kleine Mängel noch beseitigt werden müssen.

Die in den 1970er Jahren erbauten Hochhäuser im Herzogenried sind in die Jahre gekommen: defekte Steigleitungen, Wasserrohrbrüche, Probleme mit Heizungen, altmodische Bäder. Vieles ist defekt, muss repariert werden. Vor allem die Versorgungsschächte einschließlich aller Versorgungs- und Entsorgungsleitungen werden in den Betonbauten komplett rückgebaut. Bäder und WCs werden erneuert - ebenso das Trinkwasser- und Abwassersystem im Gebäude und sämtlicher Wohnungen, dazu die Elektroausstattung. Auch an den Heizungsanlagen gibt es Veränderungen (neue Fernwärmeübergabestation im Keller). Eine zentrale Abluftanlage für die innenliegenden Räume (Badezimmer, WC, Küchennischen) wird eingebaut. Summa summarum ergibt das Kosten von 34 000 Euro, die die GBG pro Wohnung investiert.

2. Bauabschnitt ab Februar

"Bei so einem Projekt lernt man täglich dazu", sagt GBG-Sprecher Christian Franke und ist "froh, dass wir bisher so gut im Plan liegen". Zu verdanken habe man den reibungslosen Ablauf auch der hauseigenen Techniktruppe, die auf einem enormen Erfahrungsschatz im Umgang mit Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten aufbauen könne. "Auch andere Städte", weiß Franke, "nutzen da unser Know how." Nach der Winterverschnaufpause beginnt am 1. Februar der zweite Bauabschnitt im Weingarten 7-9. Die Vorbereitungen dafür sind längst angelaufen. Dann heißt es für die nächsten Bewohner für ein paar Wochen: Raus aus den eigenen vier Wänden.