Mit Grünzeug in die Wachstumszone

"Hier in der Lange Rötterstraße ist Leben drin": Nicole und Raffael Stierlin in ihrem kleinen, aber feinen Blumenladen.

Selbst wenn man in den Supermärkten das ganze Jahr über fast alles an Obst und Gemüse kaufen kann, so besteht doch nach wie vor bei vielen Menschen der Wunsch nach saisonal "richtigen" und regional nahen Nahrungsmitteln. Diesem kommt die Grüne Meile GbR in der Lange Rötterstraße nach. Die Inhaber, Clarissa und Raffael Stierlin, beziehen ihre Ware täglich frisch von ausgesuchten regionalen Erzeugern - beispielsweise Tomaten, Paprika und anderes Gemüse sowie Salat aus der Nähe von Heidelberg und aus Maxdorf in der Pfalz. Und im Frühjahr Spargel aus Lampertheim und leckere Erdbeeren aus Schifferstadt.

In der Grünen Meile kauft man außerdem nicht einfach nur Blumen. In dem kleinen, aber feinen Laden im Herzen der Neckarstadt-Ost wird das florale Tauschgeschäft zum Teil des Stadtteillebens. Seniorchefin Clarissa Stierlin und Juniorchef Raffael Stierlin sowie ihre vier Mitarbeiter, zu denen auch Schwiegertochter Nicole gehört, kennen fast jeden ihrer Kunden mit Namen, und alle im Stadtteil kennen sie. Dementsprechend fallen auch die Begrüßung und Beratung sehr persönlich aus. Man spricht über die Kinder, die Enkelkinder und den Urlaub. Und zudem natürlich über Blumen, Obst und Gemüse - in dem kleinen Laden mittlerweile seit 50 Jahren.

1966 hatte Roland Gunkel den Obst- und Gemüseladen in der Neckarstadt-Ost eröffnet. Aus Altersgründen übergab er sein Geschäft vor 40 Jahren an Clarissa Stierlin. Da diese schon zehn Jahre bei Roland Gunkel im Geschäft angestellt war, bevor sie es 1986 übernahm, wusste sie in etwa, was sie erwartete. Und weil ihr das Ganze trotz langer Arbeitszeiten sehr viel Spaß machte, wagte die gelernte Floristin mit 29 Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit.

Anfang nicht einfach

"Und ich kann bis heute sagen, dass ich es nicht bereut habe, trotz auch schwieriger Zeiten, die so ein Geschäft mit sich bringt", sagt Clarissa Stierlin. Die Anfangszeit war nicht einfach für die junge Mutter eines damals vierjährigen Sohnes. Wenn Clarissa Stierlin frühmorgens zum Großmarkt fahren musste, passte Großmutter Paula Specht auf den Jungen auf. "Anders wäre es auch nicht gegangen, da mein Vater Schicht schaffte beim Benz", berichtete Raffael Stierlin. Der gelernte Florist arbeitet seit 2002 im Geschäft mit und ist seit 2004 Mitinhaber. Clarissa und Raffael Stierlin gründeten die Grüne Meile GbR und lösten damit das von Clarissa Stierlin 1986 eröffnete "Blumen und Früchtehaus Stierlin" ab. Sie änderten aber nicht nur den Namen, sondern auch das Konzept. Während früher der Schwerpunkt auf Obst und Gemüse lag, bekam jetzt die Floristik einen höheren Stellenwert und dementsprechend auch mehr Fläche im Geschäft zugeteilt.

Vorher befanden sich die Waren alle links oben vom Eingang auf einem Podest und unten rechts vom Eingang war eine kleine Theke. Heute ist links die Floristik und rechts Obst und Gemüse. Während der Laden heute von außen immer noch so aussieht wie vor 40 Jahren, wurde der Innenraum 2004 komplett umgebaut. Es wurde alles offener und moderner gestaltet. Die Blumen fanden immer mehr Anklang bei den Kunden, die nicht nur aus der Neckarstadt, sondern auch aus vielen anderen Stadtteilen, wie Käfertal oder Feudenheim, kommen.

Das Publikum ist sehr gemischt vom Rentner bis zum Studenten. "Es kommen viele alte Stammkunden, die 80 oder 85 Jahre alt sind, aber auch immer mehr jüngere Kunden", berichtete Raffael Stierlin. Dennoch sei es für einen Betrieb dieser Größenordnung, der heute insgesamt sechs Mitarbeiter ernährt, angesichts steigender Preise, Steuern und Abgaben nicht immer leicht gewesen. Früher habe es hier in der Neckarstadt vier bis fünf weitere Obst- und Gemüsegeschäfte gegeben, alle seien verschwunden.

"Leute, die nur den kleinen Tante-Emma-Laden sehen, wissen nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt", erklärte der Juniorchef. Arbeitszeiten von 4.30 bis 19.30 Uhr, Kisten schleppen, rein und raus auch im kalten Winter, kaum Pausen. "Alles überschauen und heute ein Geschäft führen, ist schwer", so Raffael Stierlin. In den Anfangsjahren sei der Laden sehr gut gelaufen, doch in den 1990er Jahren sei die Kundschaft rückläufig gewesen. "Eine goldene Nase kann man sich nicht verdienen, doch wir machen das mit Herz und Leidenschaft - wir achten auf Qualität, gute Produkte zu guten Preisen, und der Laden muss tipptopp sein", sagte der Juniorchef. Heute laufe es wieder richtig gut. Das Geschäft befinde sich an einem guten Standort, zentral in der Neckarstadt gelegen, was viel ausmache. "Hier in der Lange Rötterstraße ist Leben drin, die Infrastruktur stimmt, viele neue Läden und Cafés siedeln sich an", freute sich der Jungunternehmer.

Ein Grund, warum auch Seniorchefin Clarissa Stierlin heute noch gerne in ihrem Laden ist, sind der Kontakt und Umgang mit den Menschen. "Ich kann bis heute sagen, dass unsere Neckarstädter eine tolle Kundschaft sind und ein Grund, warum ich immer noch gerne in meinen kleinen Laden gehe", sagt Clarissa Stierlin.