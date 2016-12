„Bei Christel ist mein zweites Zuhause“     

Wer morgens kurz nach 7.30 Uhr den kleinen Eck-Laden in der Schulstraße betritt, den empfängt nicht nur der Duft von Kaffee und frischen Brötchen, sondern auch die Chefin. "Fünf Bagel? Mohn, Sesam oder pur?" Mit einem Lächeln reicht sie hausgemachte Frühstücksspezialitäten, Kuchen oder Äpfel über die Theke. Während es die Geschäftsleute und Berufstätigen eilig haben, tauchen kurz darauf auch schon die ersten Stammkunden im "Coffee-Shop Haus-i" auf. Meist entspinnt sich dann ein kleines Gespräch, über die Kinder, den Stadtteil, Freudiges - und manchmal auch Trauriges. Dass warmherzige Gastfreundschaft genau an dieser Stelle seit mehr als 80 Jahren Tradition hat, ist der Mannheimer Familie Künzig zu verdanken. Bereits in dritter Generation führt den modernen Tante-Emma-Laden Christel Hausi, geborene Künzig, zusammen mit Ehemann Gerhard. Im Familienrat mit ihren beiden Kindern beschlossen sie 2006, das Haus zu renovieren und das Geschäft fortzuführen.

Angefangen hatte alles 1935, als Gottlieb und Amalie Künzel ein kleines Haus in der Schulstraße/Ecke Katharinenstraße kauften und darin "Die Markthalle" eröffneten. 1965 übergaben sie das Geschäft an ihren Sohn Herbert und seine Frau Johanna, waren aber immer noch im Familienunternehmen präsent.

Eine Zeit, an die sich Stammkundin Inge Konnowski-Müller noch gut erinnern kann. "Der Gottlieb war immer ein Mann, den alle mochten", erzählt die 79-Jährige. Und hat so manche Geschichte von ihm auf Lager. "Damals, als er noch mit dem Pferdewagen unterwegs war, das weiß ich nicht mehr. Aber später, als er immer aus seinem Garten Kräutersträuße für den Laden gebunden hat, da war ich schon oft mit meiner Mutter dort." Obst habe er auch mitbrachte, und stets alle geduzt: "Geb' mer mal dei Dasch und fünf Mark, das hat er oft gesagt." Und dann den Einkaufsbeutel mit den schönsten Naturalien bestückt an die Kundin zurückgereicht. "Rappeldicke" voll sei der Laden stets gewesen. "Mir gedenkt noch der Tag", fährt sie fort, an dem sich einst zwei Männer darüber in die Haare bekommen haben, wer als Nächster an die Reihe komme. Da habe ein anderer Kunde über die Theke weg gerufen: "Bis die Zwee sich ausgeschtritte hawwe, mach mer mal e Kilo Äbbel." Tja, so freut sich eben zuweilen der Dritte. "Und", schwärmt Inge weiter, "kochen konnte der Gottlieb. . . ".

Liebe zu Lebensmitteln

Genau wie seine Schwiegertochter Johanna, die diese Kunst heute noch bestens beherrscht. "Die wird sogar immer besser", räumt Schwiegersohn Gerhard ein. Christel nickt zustimmend: "Sie ist 84, aber topfit. Die schmeißt uns immer noch den ganzen Haushalt." Denn auch wenn ihre Enkelkinder Mercedes (33) und Amadeus (30) natürlich längst aus den Kinderschuhen herausgewachsen sind, so ist das "Haus-i" für die beiden Chefs ein Fulltime-Job.

Während sich Gerhard selbst als "Stratege im Hintergrund" bezeichnet, der seiner Frau den Rücken frei hält, so ist Christel die Front-Frau hinter der Theke und an den gemütlichen Tischen vor oder im Laden. Dort gibt es Brot aus der Pfalz, "das auch nach fünf Tagen noch schmeckt", wie Stammkundin Inge versichert: "So wie's halt früher war." Dazu von Bagel - nach einem Originalrezept aus Amerika jeden Donnerstag von der Chefin selbst gebacken - über Kaffeespezialitäten zum Mitnehmen, bis hin zu Bio-Limonade auch so manches Moderne. "Aber die Weihnachtsmänner", räumt der Chef ein, "die kommen vom Wilhelm Eberhardt aus dem Odenwald. Und der hat schon die Eltern und Großeltern beliefert". Inzwischen lässt sich Inge genüsslich einen Nougat-Ring schmecken: "Meine große Leidenschaft", gesteht sie. Doch nicht die Einzige, denn sie singt auch nur all zu gerne: "Im Frauenchor 1924 Neckarau." Und das Chortreffen, bei dem auch viele Ehemalige mit dabei sind, das findet natürlich immer im "Haus-i" statt.

Familiäre Gemütlichkeit

Apropos Menschen, die sympathisch sind: "Genau wie damals der Gottlieb und die Amalie, dann der Herbert und die Johanna, so ist es heute mit der Christel und dem Gerhard. Die zwei gehören für uns Nachbarn hier einfach dazu. Wissen Sie, wenn ich da rübergehe, bin ich halt daheim." Und der Coffee-Shop? Da lacht die Neckarauerin: "Das ist mein zweites Wohnzimmer."

Ob Christel Hausi ihren Entschluss, das Unternehmen ihrer Großeltern und Eltern fortzuführen jemals bereute? "Es war nicht einfach", gesteht die heute 63-Jährige: "Ich war ja auch nicht mehr die Allerjüngste." Trotzdem: "Tradition und Modernes verbinden, das ist halt unser Leben."

Und mit einem Lächeln fügt sie hinzu, was eigentlich auch schon alles sagt: "Wir lieben unser Haus, das Geschäft, die Menschen - und Neckarau."

