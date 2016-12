Aufregung um Ahorn-Allee

Von unserem Redaktionsmitglied

Anke Philipp

Es passierte ausgerechnet vor den Feiertagen im GBG-Wohngebiet An den Kasernen: Von gut einem Dutzend Ahornbäume, die die Anlage der Wohnungsbaugesellschaft zieren, wurden drei mal eben gefällt ohne die Anwohner vorher zu informieren. Und es sollen noch Weitere folgen. Die verärgerten Mieter sind seither auf den Barrikaden - auch wenn die GBG für den Schwund von insgesamt 13 Exemplaren Ersatz verspricht.

Bäume sollen stehenbleiben

"Die haben hier schon so viel platt gemacht", schimpft Karin Wanek von der "Interessengemeinschaft der GBG-Mieter zur Erhaltung der Bäume An den Kasernen" und fügt hinzu: "Nachgepflanzt wurde so gut wie gar nichts - nur Hecken und Büsche." Und die seien nun mal kein Äquivalent für große Laubgehölze. Die Bewohner sehen sich nun als die Leidtragenden der Nacht-und-Nebel-Aktion: Weniger Sauerstoff, keine Nistplätze für Vögel und vor allem fehlende Schattenspender im Sommer sind für sie die dramatischen Folgen. "Die restlichen Allee-Bäume sollen stehenbleiben", fordern sie und stemmen sich auf einer Unterschriftenliste gemeinsam gegen das Vorhaben. Rund 90 Mietparteien haben das Papier unterzeichnet, in der nächsten Woche soll es an GBG-Chef Karl-Heinz Frings übergeben werden mit dem Ziel, die Aktion zu stoppen.

Bei der Wohnungsbaugesellschaft GBG gibt man sich ob des vorschnellen Handelns der beauftragten Gartenbaufirma zerknirscht. Dies Vorgehen sei so nicht beabsichtigt gewesen, schon gleich gar nicht zu den Feiertagen, entschuldigt sich GBG-Sprecher Christian Franke bei den Betroffenen. Dem Dienstleister, sagt Franke, habe man für die Aktion noch keine Freigabe erteilt: "So eine übereifrige Aktion geht gar nicht". Natürlich müsse man die Mieter vorher informieren. Das hat man nun nachgeholt. Franke: "Wir danken den Leuten, die sich an uns gewandt haben."

Dennoch: Die Ahorn-Allee An den Kasernen sei unvollständig und müsse daher komplett ersetzt werden, sagt Franke. Eine Genehmigung der Stadt zum Fällen von zwei größeren Bäumen, die der Bauschutzsatzung unterliegen, sei vorhanden. Alle anderen grünen Exemplare sind kleiner und bedürfen daher keiner Extra-Erlaubnis. Die restlichen zehn Ahornbäume würden in der zweiten Januarhälfte gefällt, kündigt Franke an.

Als Ersatz geplant sind 25 neue Judasbäumchen - mehr Pflanzen als zuvor. Sie sollen den einheitlichen Allee-Charakter wieder herstellen. "Statt der vorgesehenen Exemplare mit einem Stammdurchmesser von 20 Zentimentern werden wir die nächste Stufe (rund 25 Zentimeter) erreichen", verspricht der GBG-Sprecher.

"Guter Stadtbaum"

Im Wohngebiet will sich die Interessengemeinschaft damit aber nicht anfreunden: "Der Kugelspitzahorn ist ein guter Stadtbaum", empören sich die Anwohner. Sie wollen nicht verstehen, warum die Allee "nicht mehr erhalten werden kann", wie es in einem GBG-Anschreiben heißt, das die Wohnungsbaugesellschaft kurz vor Weihnachten eilig an die Mieter verteilte.