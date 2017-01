Ahorn-Allee bleibt vorerst erhalten

Alle Bilder anzeigen Karin Wanek von der "Interessengemeinschaft der GBG-Mieter zur Erhaltung der Bäume An den Kasernen" übergibt die Unterschriftenliste an GBG-Sprecher Christian Franke. An den Ahornbäumen hängen jetzt Schilder. © Tröster (1), privat (2)

Anke Philipp

Im Wohngebiet "An den Kasernen" im Herzogenried herrscht dicke Luft seit die Wohnungsbaugesellschaft GBG zum Jahreswechsel angekündigt hatte, die Ahorn-Allee vor den Gebäuden zu entfernen. Die Mieter wollen dem drohenden Kahlschlag nicht tatenlos zusehen (wir berichteten) und übergaben letzte Woche eine Liste mit Unterschriften an GBG-Sprecher Christian Franke. Nun will das Unternehmen zur Erleichterung der Betroffenen "einen Kompromiss suchen" und mit den Bewohnern gemeinsam eine Lösung erarbeiten.

Freude bei den Mietern

"Wir finden das die richtige Entscheidung und freuen uns auf eine bessere Zusammenarbeit", dankt Karin Wanek von der "Interessengemeinschaft der GBG-Mieter zur Erhaltung der Bäume An den Kasernen" den GBG-Verantwortlichen. Menschen aus über 100 Wohneinheiten haben auf der Liste unterschrieben, das sei ein großer Teil der gesamten Mieterschaft in der historischen Anlage, erläutert Wanek.

Die Bewohner fordern damit GBG-Chef Karl-Heinz Frings auf, den Kahlschlag zu stoppen und von der geplanten Austausch-Aktion (Ahorn gegen Judasbäumchen) abzusehen. Ein Grund: Kleine Bäume seien nun mal kein gleichwertiger Ersatz für große Laubgehölze. "Wir empfinden diesen sinnlosen Eingriff in unserem Wohngebiet als erhebliche Minderung der Wohnqualität", heißt es in dem Schreiben, das auch an politische Parteien ging.

Die Ahorn-Allee sei aber unvollständig und müsse daher komplett ersetzt werden, argumentierte die GBG. Eigentlich sollten zehn Bäume in der zweiten Januarhälfte gefällt und stattdessen 20 neue Judasbäumchen gepflanzt werden. Damit wollte man den einheitlichen Allee-Charakter wieder herstellen. Aber: Auf keinen Fall werde man gegen den Willen der Mieter vorgehen, verspricht Christian Franke: "Die Fällung der Kugelahorne ist abgesagt". Er betont aber auch: Für die Aktion gebe es nach wie vor gute Gründe, die man den Betroffenen demnächst schriftlich darlegen möchte. Franke: "Aus unserer Sicht sprechen mehr Argumente für den Judasbaum". Auf jeden Fall will die GBG "eine schöne Allee für das unter Ensembleschutz stehende Wohngebiet realisieren".

Im Wohngebiet wurden derweil Schilder an den Ästen angebracht mit der Aufschrift "Dieser Baum darf nicht sterben." Für bereits entfernte oder kranke Exemplare müssten unbedingt erneut Ahornbäume nachgepflanzt werden, fordern Mitglieder der Interessengemeinschaft. "Wieder einmal geht die GBG höchst unsensibel mit den Bäumen in unserer Stadt um", findet Ursel Risch, Sprecherin der Initiative SOS Stadtbaum Mannheim. Ohne die Bürger im Wohngebiet "An den Kasernen" zu fragen, seien erste Exemplare abgeholzt worden. Risch: "Die Menschen in dieser Straße sind zu Recht empört, zumal es für die 13 Bäume, die vor anderthalb Jahren am Rande zu Turley abgeholzt wurden, immer noch keinen Ersatz gibt". Auch Gabriele Bayer, Stadträtin der Grünen, rät von der geplanten Fällaktion ab: Bäume dürften nicht als Gegenstand betrachtet werden. Sie seien klimaausgleichend und für die Innenstadt wichtig. Bayer: "Kein Baum darf gefällt werden, wo es nicht sein muss - und An den Kasernen muss es nicht sein", sagt sie.