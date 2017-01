Von Neckarufer bis Neumarkt: Problemviertel bekommt Hilfe

Nach Polizei-Razzien 2016 soll nun das Neckarvorland (hier an der Kurpfalzbrücke) aufgewertet, Schrottimmobilien sollen aufgekauft werden.

Heruntergekommene Immobilien gezielt aufkaufen, das Neckarvorland beleben, den Neumarkt mit dem wieder eröffneten Kulturkiosk attraktiver gestalten: Oberbürgermeister Peter Kurz plant, die Neckarstadt-West massiv aufzuwerten. Er hat dazu das Projekt "Lokale Stadterneuerung" im Zusammenhang mit der Sicherheitsinitiative von Stadt und Polizei ins Leben gerufen. Partner soll die stadteigene Tochter, die Mannheimer Entwicklungsgesellschaft MWSP, werden.

Mit einer ersten Untersuchung der Potenziale vor Ort will Kurz die MWSP beauftragen, wie OB-Referent Petar Drakul auf Anfrage dieser Zeitung berichtet. Die MWSP, die in den vergangenen Jahren mit der Entwicklung der Mannheimer Konversionsflächen beauftragt war, soll in den nächsten drei Monaten für den MWSP-Aufsichtsrat einen Handlungskatalog erstellen und Vorschläge zur städtebaulichen Erneuerung des Problemquartiers erarbeiten. Für das Budget (Personal und Sachmittel) soll die MWSP für drei Jahre 280 000 Euro zur Verfügung stellen.

Bei ersten Rundgängen, an denen auch Peter Kurz teilnahm, wurden Straßenzüge begutachtet und Ideen, zum Beispiel für ein Haus der Gesundheit oder für eine Gastronomie unterhalb der Kurpfalzbrücke, entwickelt. Beabsichtigt ist zudem, das Neckarvorland zu beleben, auch um zu verhindern, das sich im Frühjahr erneut eine Drogenszene dort breitmacht. Ziel sei, so Drakul, "den Stadtteil so aufzuwerten, dass das Umfeld davon profitiert".

Aus dem Sozialatlas der Stadt Mannheim In den Bereichen mit überdurchschnittlichen sozialen Problemlagen leben in Mannheim etwa 26 Prozent der Gesamtbevölkerung. Dazu zählen unter anderem die Westliche Unterstadt, der Jungbusch und die Neckarstadt-West, das Herzogenried und das Wohlgelegen. Eine besonders niedrige Beschäftigungsquote ist in der Neckarstadt-West und dem Herzogenried zu finden. Hier liegt die Quote bei über 40 Prozent. Die höchsten Anteile an Einwohnern mit Migrationshintergrund sind in der Westlichen Unterstadt (69,9 Prozent), Hochstätt (69,6 Prozent), Jungbusch (69,0 Prozent), Luzenberg (68,0 Prozent) und Neckarstadt-West (66,9 Prozent) zu finden. Für den Stadtteil Neckarstadt-West mit rund 20 000 Bewohnern weist die polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2036 erfasste Straftaten für 2015 aus. Das entspricht einem Zuwachs von 10,2 Prozent gegenüber 2014. aph

Kommen und Gehen

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hatte man den Stadtteil jetzt als "No-go-Area" bezeichnet. Laut Mannheimer Sozialatlas gehört die Neckarstadt-West zu den Stadträumen mit "überdurchschnittlich sozialen Problemlagen", die sich durch ein stetes Kommen und Gehen der Bevölkerung auszeichnet. Konkret bedeutet das: Der Zuzug aus Osteuropa hält an, der Arbeitsmarkt wird durch ankommende Flüchtlinge enger. Über 9000 Bulgaren und Rumänen leben mittlerweile in der Innenstadt, dem Jungbusch und der Neckarstadt-West. Bei rund 100 000 Einwohnern sind das fast zehn Prozent der Bevölkerung. Streitigkeiten bleiben da nicht aus. Alteingesessene Bewohner, zu denen auch etablierte Migrantenmilieus gehören, leiden darunter. Sozialer Rückzug und Isolation sind für manche die Folgen. Senioren beispielsweise lassen sich ab der Dämmerung kaum auf der Straße blicken, sind nicht mehr Teil des Gemeinwesens. Das haben Umfragen ergeben.

"Mit der MWSP gewinnt der Stadtteil jetzt zusätzliches kreatives Potenzial bei der Entwicklung von Nutzungskonzepten für den Ankauf von Punkthäusern", freut sich Neckarstadt-Quartiermanager Gabriel Höfle. Er begrüßt die Initiative der Stadt und hofft auf "eine gute Zusammenarbeit und Entlastung des Quartiermanagements".

Die Akteure vor Ort hatten sich in den vergangenen Jahren massiv darum bemüht, so genannte Problemimmobilien (Punkthäuser) zu entschärfen. In den Häusern waren Armutszuwanderer vor allem aus Südosteuropa zu Wuchermieten untergebracht.

Mittlerweile hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG Häuser erworben. "Wir wollen so helfen, die Quartiere zu stabilisieren", sagt Petar Drakul.

"Tut sich unverkennbar was"

Thorsten Riehle, SPD-Stadtrat vor Ort, erklärt: "In der Neckarstadt tut sich unverkennbar etwas." Ein aktueller Beleg dafür sei auch die Bekämpfung der Drogenkriminalität - vor allem am Neckarufer. Natürlich verkenne man nicht die Lage und die Situation, die weiterhin angespannt sei. "Und genau deshalb kümmern sich Verwaltung, Politik, Justizbehörden und Sozialverbände um den Stadtteil."

Der Neckarstädter Kommunalpolitiker und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Reinhold Götz, ergänzt: "In Kürze startet nun auf unseren Antrag hin ein Runder Tisch mit Beteiligung von Verwaltung, Politik und Institutionen vor Ort. Damit wollen wir noch schneller auf notwendige Maßnahmen reagieren können."