Ein Dachgeschoss hat am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Rheinau gebrannt.

Mannheim. Ein Feuer ist am frühen Freitagmorgen in einer Dachgeschosswohnung im Mannheimer Stadtteil Rheinau ausgebrochen. Dabei wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei wurden Anwohner gegen 6.20 Uhr durch die Hilferufe des Mannes auf den Brand im Dachgeschoss in der Kropsburgstraße aufmerksam und alarmierten die Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen rettete sich der Mann mit einem Sprung vom Balkon aus dem Haus. Der Verletzte, der die Doppelhaushälfte alleine bewohnt, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Das Haus wurde stark beschädigt. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol/lina)