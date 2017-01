Langer Weg vom Schlachter zum Caterer  

Alle Bilder anzeigen Links oben das Ursprungsgeschäft der Metzgerei Hertel in der Karlsruher Straße 5. Links unten die Familie Hertel (links Julius, rechts Georg jr.) mit einem für sie bestimmten und als solches auch markierten Rind im Mannheimer Schlachthof. Rechts das heutige Team (von links): Gitta Hertel, Patrick Pfeifer, die beiden Verkäuferinnen Edeltrud Gmelin und Gabriele Cepancic sowie Inhaber Martin Hertel. © Hertel (2)/-tin

"Wenn ich daran denke, wie die Zeit vergangen ist!" Gitta Hertel kann es selbst kaum fassen: "Die Kinder, die einst in unseren Laden kamen und eine Scheibe Wurst erhalten haben, sind heute bei uns Kunden in fortgeschrittenem Alter", schmunzelt sie. Seit 51 Jahren ist Gitta Hertel in dem Rheinauer Metzgereibetrieb tätig, der den Namen ihrer Familie trägt.

Gitta Hertel ist damit das personelle Bindeglied zwischen ihrem Sohn Martin, der den Betrieb heute bereits in der vierten Generation führt, und dem Großvater ihres 2006 verstorbenen Mannes, der ihn vor 109 Jahren begründet.

Denn die Metzgerei Hertel entsteht 1908 im historischen Ortskern Rheinaus, in der Karlsruher Straße 5. In dem Gebäude ist bis dahin eine Weinwirtschaft zu Hause; noch lange danach erinnert ein Bacchus-Kopf an der Fassade an diese frühere Nutzung. Hier errichtet Georg Hertel sen., der Urgroßvater des heutigen Inhabers, seine Metzgerei. "Es wurde natürlich selbst geschlachtet", weiß sein Urenkel Martin Hertel. "Und das noch bis nach dem Krieg", ergänzt seine Mutter. In der aufstrebenden Rheinau blüht der Betrieb auf. Im neu entstandenen Ortsteil Pfingstberg eröffnet er die erste Filiale in der Strahlenburgstraße 33.

Firma „Hertel‘s Schlemmerland“, Mannheim-Rheinau Kontakt: Schwabenheimer Straße 3-5 (Marktplatz), 68219 Mannheim, Tel. 0621/80 18 84, Fax 80 61 66 6, Mail: info@hertel-catering.de, Internet: www.hertel-catering.de. Team: Inhaber Martin Hertel, seine Mutter Gitta Hertel, Patrick Pfeifer, Edeltrud Gmelin, Gabriele Cepancic. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr, Samstag bis 13 Uhr, Partyservice nach Vereinbarung. -tin

1948 übernimmt der Sohn von Georg Hertel sen., Julius, den Betrieb. Dem veränderten Schwerpunkt der Bebauung des Stadtteils folgend, eröffnet er 1953 die Filiale am Rheinauer Marktplatz. 1966 folgen auf Julius Hertel sein Sohn Georg jr. und seine Frau Gitta.

Wandel in den 1990-er Jahren

Eine größere Umstrukturierung innerhalb des Betriebes erfolgt zu Beginn der 1990-er Jahre. Hertels schließen die beiden Standorte in der Karlsruher Straße und auf dem Pfingstberg, eröffnen dafür einen neue in Seckenheim.

Eigentlich will Georg Hertel jr. das Geschäft einmal dem ältesten Sohn Christian, ebenfalls Metzgermeister und bereits im Betrieb tätig, übergeben. Doch nach Christians frühem Tod steht die Familie vor einer völlig neuen Situation: Die Fortführung des Geschäftes kommt nun auf den zweitgeborenen Sohn Martin zu.

Für diesen allein sind die Hauptstelle am Rheinauer Marktplatz und die Filiale in Seckenheim zusammen zu groß. Die Familie beschließt, sich auf die Rheinau zu konzentrieren und die Filiale am Marktplatz umzubauen und zu modernisieren. Am 1. August 2005 eröffnet Martin Hertel das neu gestaltete Geschäft.

Allerdings geht an dem Betrieb der Wandel der Zeit nicht vorbei. Da es den Mannheimer Schlachthof gibt, darf in den Metzgereien vor Ort ja nicht mehr geschlachtet werden. Hertels beziehen ihr Fleisch von Kleinbauernhöfen im Hohenloheschen mit artgerechter Tierhaltung und Fütterung ohne ungewünschte Inhaltsstoffe. Partner ist außerdem die Metzgerei Tempel in Bad Dürkheim, die ebenfalls bereits in dritter Generation in dem Metier tätig ist. Die konkreten Produkte, also Braten und Pasteten, die Heißtheke oder auch Salate, werden jedoch alle nach wie vor von Hertels selbst zubereitet.

Immer wichtiger wird auch in der Metzgereibranche außerdem die Beratung. "Es reicht nicht mehr, Schwartenmagen in die Auslage zu legen", bringt Martin Hertel es auf den Punkt. Heutzutage kommen die Kunden mit detaillierten Fragen zur Zubereitung des Fleisches oder aber wiederum mit Rezepten, für die sie das richtige Fleisch suchen: "Eigentlich könnte man jeden Tag einen Kochkurs machen", lacht Hertel.

Beratung immer wichtiger

Und trotz allem: "Alleine mit dem Verkauf von Fleisch und Wurst lässt sich ein Metzgereibetrieb heutzutage nicht mehr führen", weiß Hertel: "Die Hälfte unserer Tätigkeit ist heute bereits das Catering." Zu seinen Kunden gehören renommierte Unternehmen in Mannheim und traditionsreiche Weingüter an der Bergstraße, mit denen er bei anspruchsvollen Events zusammenarbeitet. Und bei derartigen Büffets wachsen die Ansprüche, die auch von einem Metzgereibetrieb zu erfüllen sind: "Ein Teil jedes Büffets muss heutzutage vegetarisch und vegan sein."

Viele Ideen nötig

Schließlich muss ein Metzger heutzutage auch in der Vermarktung innovativ ein. So bietet Hertel täglich ein warmes Mittagsgericht an, das bis 10 Uhr des betreffenden Tages vorbestellt werden kann. Alle drei Wochen gibt es zu diesem Zweck einen Menüplan mit einem täglich wechselnden Gericht - am heutigen Freitag zum Beispiel Lammragout mit Kräuter-Schupfnudeln und Speckbohnen-Bündel für 7,50 Euro.

Und schließlich die Direktvermarktung: Hertel ist - bis auf eine Pause im vergangenen Jahr - treuer Teilnehmer des Großen Rheinauer Stadtteilfestes des Gemeinnützigen Vereins auf dem Marktplatz, dessen Anrainer er ist. Und trotz der Vielzahl der Angebote ist der Stand der Hertels stets einer derjenigen, der große Anziehungskraft besitzt.