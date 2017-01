Immer auf der Suche nach neuen Trends

Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit hat sich Daniela Fenzel 1985 einen Traum erfüllt. Seit 2008 ist Micki's Fashion in der Kalthorststraße angesiedelt.

"Ich glaube, die Selbstständigkeit ist unserer Familie auf den Leib geschneidert. Bei uns sind alle selbstständig. Das wollte ich auch schon immer so machen", erzählt Daniela Fenzel, die Inhaberin von "Micki's Fashion" in der Kalthorststraße 4. Kleider, Blusen, Röcke und Freizeitmode bietet die Inhaberin in den Größen 36 bis 52 an. Am 18. Mai 1985 eröffnete sie ihr Geschäft für Jeans und Freizeitmode in der Schönauer Straße in Sandhofen.

Gelernt hat die Verkäuferin den Beruf einer Arzthelferin und Bürokauffrau. Aber die Selbstständigkeit ließ sie nicht in Ruhe. So kam es, wie es kommen musste. "Mode hat mich immer interessiert", sagt Fenzel. Daher lag es für sie nahe, ein Modegeschäft zu eröffnen.

Heute geht vorwiegend Stammkundschaft in das Geschäft, das 1994 in die Dorfstraße und 2008 an den Stich in Sandhofen umzog. Auf nunmehr rund 70 Quadratmetern kann Mode der Größen 36 bis 42 ("Top topsecret") und von 42 bis 52 ("No secret") räumlich getrennt angeboten werden.

Micki’s Fashion Kontakt: Kalthorststraße 4, 68307 Mannheim, Telefon: 0621/ 77 55 23, E-mail: DF Jeans@t-online.de Facebook: www.facebook.com/Mickis Fashion Inhaberin: Daniela Fenzel Angestellte: keine, immer wieder helfen Bekannte und Freunde aus Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, von 9 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. Mittwochs ist geschlossen. has

Ein Highlight für die Unternehmerin sind Modenschauen, die sie selbst organisiert. "Das bringt zwar immer sehr viel Arbeit mit sich, aber es macht auch viel Spaß", berichtet Fenzel. Sie sucht selbst die Musik aus, die dann auf dem Laufsteg gespielt wird. Eine dieser Präsentationen fand zum Beispiel zur Eröffnung der neuen Mitte am Stich im Juni 2009 statt. "Auf den Modenschauen zeigen wir immer die neuesten Trends für eine tragbare Mode", betont die Unternehmerin. Als Models helfen Bekannte und Freunde aus, die dabei meist viel Spaß haben.

Auch Stadträtin Andrea Safferling "lustwandelte" schon zum 25-jährigen Geschäftsjubiläum als Model über Micki's Straßenlaufsteg. "Bei der Eröffnung am Stich haben wir Bienenstich gebacken und diesen zugunsten leukämiekranker Kinder verkauft. Immerhin 1000 Euro kamen dadurch für den Mainzer Förderverein für Leukämie- und Krebskranke Kinder zusammen", erinnert sich Fenzel.

Bei "Langer Nacht" dabei

Jedes Jahr beteiligt sie sich an der "Langen Nacht der Kunst und Genüsse". Die Veranstaltung hat mittlerweile fast Kultcharakter erreicht. Viele Besucher aus Nah und Fern nutzen die Gelegenheit, einmal im Jahr abends durch den Stadtteil zu schlendern und in die Geschäfte zu schauen. "Das ist ein echter Publikumsmagnet", erzählt die Unternehmerin. Auch auf dem Maimarkt ist sie vertreten und präsentiert meist farbenfrohe Mode. "Das hat sich als positiv für das Geschäft herausgestellt. So mancher Kunde kommt anschließend, auch wenn er von außerhalb stammt, in Sandhofen vorbei", hat Fenzel festgestellt. Alle vier bis sechs Wochen wechsle die Ware im Geschäft, um mit den sich ändernden Trends Schritt zu halten. Gerade zwischen den Jahren habe es Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent gegeben. Auch nach dem Frühjahr will Daniela Fenzel eine Verkaufsaktion mit Vergünstigungen starten.

Zu ihren Kunden zählt die Geschäftsfrau Menschen zwischen 16 und 70 Jahren. Sie legt Wert auf tragbare Mode. Um die neuen Trends richtig einzuschätzen, müsse man viel lesen. Auch die eine oder andere Messe müsse man besuchen, damit man mit der Modeentwicklung mithalten könne. Lässig, blumig und bieder - wie in den 90er Jahren - scheint derzeit angesagt zu sein.

Um mit der großen Konkurrenz im Internet ein wenig mithalten zu können, bietet Fenzel einen besonderen Service: "Änderungsarbeiten machen wir kostenlos. Welcher große Anbieter kann das von sich behaupten?", sagt sie während des Gesprächs mit dieser Zeitung. Eine Kundin verlässt gerade den Laden. Angesichts der großen Auswahl murmelt sie vor sich hin: "Mehr Geld sollte man haben!"