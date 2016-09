Seit 25 Jahren eine Extra-Portion Lokales

Am 4. September 1991 zog der "Mannheimer Morgen" neue Seiten auf: Seitdem erschienen immer mittwochs und freitags umfangreiche Berichte aus den Stadtteilen - und zwar in die Zeitung eingepasst. "Die Wochenschau", eine Beilage, wurde eingestellt, die Innenstadt als eigenständige Stadtteilausgabe ins Blatt genommen. Nachrichten, Berichte und Reportagen aus der unmittelbaren Nachbarschaft für die Bereiche Mitte, Nord, Ost und Süd sind Bestandteil einer umfassenden lokalen Berichterstattung, denn Mannheim ist auch die Stadt der Stadtteile.

Mannheims Stadtgebiet ist kleinräumig gegliedert - in insgesamt 17 Stadtbezirke und 24 Stadtteile: Im Norden und Süden der Quadratestadt gab es aus diesem Grund bereits seit September/Oktober 1984 "die Wochenschau", eine sechsseitige Beilage, die alle 14 Tage erschien. Der Osten kam am 21. März 1988 hinzu. Doch die Zeitung in der Zeitung, vom Leser durchaus geschätzt, brachte nach Ansicht der Redaktion manches zu spät, etliches hatte sich nach zwei Wochen bereits gänzlich erledigt: Ein Tatsache, die man unbedingt ändern wollte.

Neuigkeiten aus dem Umfeld

Mehr Aktuelles als direkte Ergänzung zum Mannheimer Lokalteil lautete die Devise für ein modernes, an die schnelllebige Zeit angepasstes Konzept, das den Bedürfnissen des Lesers mehr als vorher entsprechen sollte. Neu war die Berichterstattung aus der Innenstadt, mit Wissenswertem aus der City, dem Jungbusch, der Ost- und Schwetzingerstadt sowie aus Neuostheim und Neuhermsheim. Neuigkeiten aus dem nahen Umfeld fanden damit - auch das ein Wunsch der Leser und von Anzeigenkunden - endlich überall im Stadtgebiet ihren Eingang in die Tageszeitung.

Eine Extra-Portion Lokales mit noch mehr Platz für Geschichten aus den Vororten gab es noch mal ab dem Jahr 2000. Für die Stadtteilseiten wurden gar die ersten Seiten eines eigenen, dritten Zeitungsteils reserviert. 2011 beteiligten sich rund 2000 "MM"-Leser an einer Meinungsumfrage. Es gab viel Lob für die Aktualität und Themenvielfalt der Stadtteilseiten. Viele Leser bekundeten aber auch ihr Interesse an einer Berichterstattung aus anderen Stadtteilen - vor allem aus der Innenstadt. Der "MM" trug diesem Anliegen mit einem stadtteilübergreifenden Terminkalender Rechnung, der ab 12. September 2012 in jeder Ausgabe auch mit Terminen aus den Stadtteilen Seckenheim und Friedrichsfeld erscheint.

Nah bei den Menschen

Das Sommerfest des Bewohnervereins, Aktionen gegen das Zementmahlwerk im Rheinauhafen, die Freundschaftsregatta des Modellsportvereins auf dem Vogelstangsee oder das Straßenfest auf dem Waldhof waren Themen der ersten Ausgaben. Immer ging es seitdem darum, nah bei den Menschen zu sein, ihre Sorgen und Nöte ernst zu nehmen, sie bei ihren Aktivitäten medial zu begleiten. Sei es bei der Bezirksbeiratssitzung, dem Neujahrsempfang im Bürgerhaus oder aber bei den großen Stadtteilfesten: Der "MM" ist mit seiner Redaktion stets vor Ort, nimmt größere, aber auch kleinere Themen direkt auf und transportiert sie in die Öffentlichkeit.

Mitunter schafft es ein Aufreger im Stadtteil auch schon mal auf die ganz große Bühne: Wie jetzt etwa die Auto-Protzer-Szene in der City, über die nach vielen Stadtteilartikeln über lärmgestresste Innenstadt-Bewohner jetzt im Rundfunk, Fernsehen und in überregionalen Zeitungen berichtet wurde. In solchen Fällen landet dann auch mal ein Dankesbrief für die publizistische Unterstützung durch den "MM" auf den Redaktions-Schreibtischen mit der Gewissheit beim Leser: "Wir sind sicher, dass es ohne diese Unterstützung nicht gelungen wäre, Stadt und Polizei zu Maßnahmen gegen die Poserszene zu bewegen", so Wolffried Wenneis, Sprecher der Aktionsgemeinschaft Kapuzinerplanken.

Die streitbare Redakteurin

Immer lebten die Stadtteil-Ausgaben aber auch von ihren engagierten Machern: Zum Beispiel von der stets fröhlichen und humorvollen Angelika von Bülow, die bis zu ihrem frühen Tod im Jahr 2009 mit ihren Geschichten 35 Jahre den Lokalteil und die Stadtteilseiten bereicherte. Sie war eine der streitbaren Redakteure, die sich all die Zeit einfühlend den Anliegen der Menschen widmete.

Andere engagierte Stadtteil-Macher waren in den letzten 25 Jahren und sind: Eva Baumgartner, Dirk Jansch, Fabian Busch, Jan Zurheide, Jan Cerny, Susanne Räuchle, Daniel Kraft, Barbara Koziol, Katja Nicklaus, Corinna Busalt, Christine Maisch-Straub und Anke Philipp. Bis zum Jahr 2007 hatte Peter W. Ragge die Koordination der Stadtteilseiten inne, seitdem ist Ost-Redakteur Dirk Jansch dafür zuständig.