Stets die richtige Masche drauf

"Es gibt Niemanden, der bei ihr nicht schon Wolle gekauft hat", schwärmen Fans über den kleinen Laden an der Langen Rötterstraße 40. Generationen von "Strick-Lieseln" haben dank ihr die Masche raus und die nötigen Finder-Übungen parat. "Die Frau ist schlicht eine Institution", so die Meinung. Die Rede ist von Margrit Lösch, Inhaberin und Seele des "Wollknäuel", seit bald 33 Jahren.

Der Laden in der Neckarstadt-Ost atmet den Charme der 70er Jahre: Helle Glöckchen ertönen beim Öffnen der Tür. Dahinter fällt der Blick auf ein buntes Sammelsurium von Wollknäulen, Handarbeiten, und auch von Dingen, die man sonst nirgends mehr findet. Selbst gestrickte Teddybären gehören dazu, schwarze Krümelmonster, Filzpantoffeln, Ringelsocken. Natürlich Pullover, Mützen, Schals oder Loops. Das Material dafür füllt zwei Räume und zwei Lager: Bis hoch an die Decke erstrecken sich die Regale - vollgestopft mit bunten flauschigen Kugeln, einfarbig oder meliert, mit oder ohne Glanzgarn. Filswolle, Häkelwolle, Mützenwolle: Bei Margrit Lösch gibt es alles, was das Strick-Herz begehrt. Samt technischem Gerät versteht sich. Doch die Neckarstädterin verkauft nicht nur Nadeln, Wolle und feine Garne. Nein, die Kunden werden auch beraten und begleitet: Schnitte und Maschenprobe beinhaltet der Rund-um-stolz-und-glücklich-Service ebenso wie eine fachmännische Begutachtung des Werkes nach ein paar Tagen. Lieber einmal mehr Sachverstand einholen als später alles wieder aufribbeln, lautet der Rat.

Wer will, kann bei der Expertin auch das Stricken lernen: Seit geraumer Zeit nimmt das Interesse an der Nadel-Kunst wieder zu, berichtet Lösch - bei jungen Leuten und sogar bei Männern, von denen seit vier Jahren einige zum Kundenkreis gehören. Maschen anschlagen, dann eins rechts, eins links, Bündchen stricken, was, wie und auf welcher Nadel? Alle können sich Tipps abholen und sich im Hinterzimmer Feinheiten erklären lassen. Für erste Strickarbeiten brauche es nichts weiter als Freude am Handarbeiten, etwas Garn und ein paar Nadeln, so Lösch. Die Ergebnisse reichen vom bunten Schal bis zu den tollsten gemusterten Jacken. "Die Leute hier schnell abzufertigen - das ist gar nicht meine Art", betont sie und meint damit auch das Schwätzchen mit einsamen Seelen, die auf ein tröstendes Wort oder auf eine ermunternde Geste hereinschneien.

Als ihre Söhne ins Gymnasium gingen, suchte die Neckarstädterin nach einer neuen Herausforderung. Dem Strick-Virus war sie schon vorher verfallen ("Mein Hobby"). Wolle und feine Garne waren ihre Leidenschaft. "Such dir einen Laden", habe ihr Mann ihr geraten. Gesagt, getan. In der Nähe der Wohnung öffnete das "Wollknäuel" wenig später im Januar 1983. Lösch war damals 40 Jahre alt, und die Lange Rötterstraße zeichnete sich als Einkaufsmeile noch durch große Vielfalt aus. Fisch, Wein und Süßwaren konnte man damals kaufen, dazu das Kaufhaus Baro: "All das gibt es heute nicht mehr", bedauert Lösch wehmütig.

Trotzdem hat sie ihre Leidenschaft noch immer nicht verloren, denkt nicht ans Aufhören. Im Gegenteil: "Das Stricken entspannt mich", sagt sie, habe fast meditative Wirkung. Jeden Donnerstag teilt sie diese Erfahrungen mit zehn treuen und begeisterten Kunden, die teils aus Mannheimer Stadtteilen oder sonst woher kommen. Dann trifft sich der Strickkreis am großen Holztisch rechts neben dem Verkaufsraum. Zur flinken Finger-Übung gibt es schon mal Kaffee und Kuchen - und natürlich jede Menge Anregungen zum Maschen-Perfektionieren dazu.

Zum Reinkuscheln

Lösch selber fertigt bis zu 20 Teile im Jahr. Vier Arbeiten, die im Sommer entstanden sind, zieren zurzeit die Laden-Auslage - Textilien für Kinder zum Schulanfang. Jetzt im Winter beginnt für alle Anderen die Saison, in der dunklen Jahreszeit steigt die Lust an der abendlichen Handarbeit.

Das bestätigt Stammkundin Lioba Geiger, die auf ihrer Einkaufstour vorbeischaut: "Stricken ist wieder in", sagt sie, dieses Jahr seien Tücher total angesagt, "zum Reinkuscheln". Aufs Wort breitet Margrit Lösch ein selbst gefertigtes Exemplar aus Alpaka aus und zeigt die Wolle, die man braucht, gleich dazu. "Lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben, und man hat was Gescheites", lacht sie und Lioba Geiger nickt. Denn sie weiß: Zum reinen Materialpreis kommt eine super Beratung durch die Chefin für umme hinzu.