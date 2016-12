Steuermann bei Schiffsunfall schwer verletzt

Mannheim. Bei dem Rangierversuch eines auf Höhe der Kurpfalzbrücke festgefahrenen Gütermotorschiffes ist am frühen Dienstagmorgen ein 57-jähriger Schiffsführer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich das Gütermotorschiff gegen 7.30 Uhr während der Talfahrt am Rand der südlichen Fahrwasserrinne des Neckars auf Höhe der Kurpfalzbrücke festgefahren.

Mit einem sogenannten Bunkerboot sollte ein Tau beim Rangierversuch zwischen den beiden Fahrzeugen wieder an Bord des Motorschiffes eingeholt werden. Das Tau wurde vom Bunkerboot freigegeben und geriet dabei in die Schiffsschraube und kam wieder auf Spannung und traf den Steuermann mit voller Wucht.

Der 57-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch der 70-jährige Schiffsführer wurde mit Verdacht auf einen Herzinfarkt behandelt. Sowohl der 57-Jährige als auch der 70-Jährige befinden mittlerweile außer Lebensgefahr. Das Tau soll noch im Laufe des Tages durch einen Taucher aus der Schiffsschraube gezogen werden. Das zu tief liegende Gütermotorschiff soll am Mittwoch bei Tagesanbruch geleichtert werden. Hierzu wird der Schiffsverkehr auf dem Neckar auf Höhe der Unfallstelle für kurze Zeit gesperrt werden. (gbr/pol)