Mannheim. Wegen einer mechanischem Störung leitet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH die Linien 1, 3, 4/4A, 5/5A und 7 ab dem Paradeplatz in Fahrtrichtung Abendakademie/Alte Feuerwache über Rheinstraße und Luisenring um. Das schreibt die RNV in einer Pressemitteilung. Die Haltestellen Marktplatz und Abendakademie werden in dieser Fahrtrichtung nicht bedient, die Gegenrichtung ist nicht betroffen. Den Angaben eines Sprechers zufolge werden die Bahnen bis in die Abendstunden umgeleitet. Spätestens heute Nacht soll die Weichenstörung behoben sein. (nina)