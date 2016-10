Tour für die Sinne – direkt vor der Tür

40 000 Besucher schlängelten sich im vergangenen Jahr durch die vielen Läden und Geschäfte der Mannheimer Stadtteile. Sehr erfolgreich war damit die zwölfte Auflage der langen Nacht der Kunst und Genüsse 2015. Nun geht die stadtteil-übergreifende Veranstaltung in eine neue Runde. An diesem Samstag, 5. November, öffnen wieder rund 300 Selbstständige aus 14 Vierteln ihre Türen, um Liebhabern von Kunst, Kultur und Kulinarischem mit einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm zu verwöhnen. Von 18 bis 24 Uhr haben Interessierte ausgiebig Zeit, sich vor ihrer Haustür umzusehen - ob Sandhofen, Schönau oder Waldhof und Gartenstadt. Es gibt im Norden wieder viel zu entdecken, zu sehen, zu hören und zu schmecken.

Sandhofen: Von Friseur bis Restaurant - in Sandhofen sind wieder 25 teilnehmende Geschäfte am Start. Beim Reisebüro Schumacher kann man schöpferisch aktiv werden und Keramik gestalten. In der Pizzeria am Stich gibt es passend italienischen Gesang von Naro Vitale, während im Eiscafé Fontanella Bernd Grassmann Entertainment einen Einblick in seine Projekte gibt. Bei Hair Power by Sani gibt's Tier- und Naturfotografien von Mathias Bender - und im Coco & Barans Alis Bistroante Skizzen sowie Gemälde von Katharina Baumann, aber auch Tortenkunst und eine Wein-Verkostung. Drahtträume von Daniela Thiele finden sich im Moda Milano. Anette Diebold stellt Gewürze - auch für die Weihnachtsbäckerei - im Piccolino vor. Kunst und Kulturelles gibt es bei ExtraFein Feinkost mit der Künstlerin Edith Ross aus Worms. Auch bei mal Anders Reisen wirds schöpferisch: Artur Kurkowski stellt aus. Zudem präsentiert Jutta Grün Überraschungen aus Hefeteig und Cocktails. Avendi Pflegen und Wohnen hat sich dem "American Style" verschrieben mit Musik von Shorty und einem Live-Grillen - auch Kunst gibt's über die USA. Blumen rosenrot zeigt passend zum Namen Kreatives in rosenrot und Künstlerisches von Suzie Jürgens. Helga Dremel-Modersohn präsentiert sich bei Lederwaren Benz. Weiteres Kulturelles gibt es im Cafe Bette im Rebstock (Vernissage von Klaus Hildebrand), in Micki's Fashion & Goldschmiede Julia Karius (Holz- und Betonarbeiten von Jennifer Stollhof), bei Hautnah Cosmetics (Fotografien von Irene Norek), bei Höreck (Skulpturen von Peter Hauck), in der Volksbank Sandhofen (Werke von Günther Gräff), bei Knoop Friseure (Musik von Stefan Baumann und Fotos von Alessio Troncone), bei Foto Meching (Schmuck aus Aluminiumdraht von Stefan Damblon, Licht und Beton von Sandra Serdarusic-Schramm und Gemälde von Kerstin Meching-Mayer), bei der Metzgerei Schenkel (Susanne Malmbergs Handarbeiten), im LVM Servicebüro (eine Lesung mit Boxlegende Charly Graf), bei Schuh Chic (Geschenke und Großkarten von Julia Hinel), bei Thaimassage Suwan (Kunstkerzen von Mirja Mietzker-Becker) und beim Modehaus Engländer (Bildern von Birgit Lang).

Schönau: Auf der Schönau präsentieren sich fünf Geschäfte. Karaoke-Spaß verspricht die Fahrschule Spitz, die Augenoptik Sweeney wartet mit unter anderem ugandischen Klängen und Tänzen auf. Es gibt auch keramische Kunst aus Litauen zu bestaunen und hausgemachte Marmelade zu kaufen. Die Jobbörse Schönau möchte wieder menschliche Impulse setzen und präsentiert Bilder einer Aktion der Flüchtlingsunterkunft in Mannheim. Flüchtlingskinder und Jugendliche haben Bilder gemalt. Dazu gibt es wärmenden Glühwein zur Einstimmung auf die Adventszeit. Beim Haus Miteinander Betreutes Wohnen gibt es viel auf die Ohren - nämlich verschiedene Musikstile von Rock bis Pop und Schlager. Auch eine Veeh-Harfen-Gruppe kommt. Die Brillenwerkstatt macht ebenfalls mit.

. Bei Fragen steht am Samstag von 18 bis 24 Uhr eine Info-Hotline zur Verfügung: 0176/12 80 52 20.

Weitere Informationen, auch zu den vielen Aktionen in den anderen Stadtteilen, gibt es im Netz: www.lange-nacht-mannheim.de

Waldhof/Gartenstadt: In diesen beiden Stadtteilen öffnen 14 Teilnehmer. Formstein präsentiert sich vielschichtig unter anderem mit Etageren von Henriette Scharff und Robert Stein. Weitere Künstler sind eingeladen. Heiß und feurig wird's bei Poesie Blumen mit scharfen Köstlichkeiten - auch Rolf Schreckenberger zeigt dort seine Werke. In Märchenkostümen flanieren Mitwirkende der Freilichtbühne im Dramatischen Club von 19 bis 21 Uhr umher und Claudia Knapp liest. Beim Jugendhaus Waldpforte und der Kindertagesstätte Waldwichtel gibt es Musik. Kulturelles bieten Metzgerei Burhardt, Eis Sorrento und Weinhändler Ledergerber genauso wie Friseur Schwandner (Ausstellung von Elli und Jürgen Bieter), Freyer Shop (Strickkunst von Elvira Schmid und Skulpturen von Esther Sackewitz) und die St.-Franziskus-Kirche (Werke von Thomas Trnka). Weight Watcher, Vasta & Messer geben Einblicke ins "Feel Good Programm". Mit dabei sind auch das Pressecafé Mahl, Obst- und Gemüse Dagli und das Fotoatelier Michele Karl.