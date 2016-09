Verkehrsbehinderungen durch Baustellen

Die Fahrbahn der Konrad-Adenauer-Brücke ist bis zum 4. November nur einspurig befahrbar. © Prosswitz

Mannheim. Weil die Konrad-Adenauer-Brücke ab Montag neu beschichtet wird, ist die Fahrbahn der Brücke bis zum 4. November nur einspurig befahrbar. Wie die Stadt Mannheim mitteilte, weist die Abfahrt der Brücke starke Asphaltschäden auf. Ab dem kommenden Montag, 19. September, erhalten daher beide Spuren eine neue Deckschicht. In dem Teilbereich, in dem die Straße den Geh- und Radweg überquert, soll der komplette Fahrbahnbelag samt Abdichtung sowie Geländer und Schutzplanken erneuert werden. Für die darunter liegenden Geh- und Radweg seien laut der Stadt keine Einschränkungen zu erwarten.

Asphalterneuerung auf Radwegunterführung Südtangente

Auch auf der Südtangente im Lindenhof Richtung Mannheim Süd werden auf der rechten Spur der Fahrbahnbelag und die Abdichtung erneuert. Ursache sind der Stadt zufolge starke Asphaltschäden im Bereich der Radwegunterführung am Mannheimer Ruder-Club. Dadurch kommt es ebenfalls ab Montag bis 14. Oktober zu Verkehrseinschränkungen.

In Richtung Mannheim-Süd ist in dieser Zeit nur die linke Fahrspur befahrbar. Die Ampelanlage wird für die Bauzeit angepasst, sodass die nur noch einspurige Hauptrichtung eine längere Grünphase erhält. In der Gegenrichtung wird der Linksabbieger in die Rheinvorlandstraße gesperrt. Eine Umleitung soll über den Parkring und Schleusenweg erfolgen. Aus der Rheinvorlandstraße kommend kann dann nur noch einspurig auf die Südtangente Richtung Mannheim-Süd abgebogen werden, auch die Verkehrsführung wird in diesem Bereich angepasst.

Vollsperrung: Abfahrt Kurt-Schumacher-Brückenkopf Richtung Hafenstraße

Zuvor wird auch an der Kurt-Schumacher-Brücke erneut gearbeitet. Dadurch kommt es zeitweise zu einer Vollsperrung der Abfahrt vom Flyover in Richtung Hafenstraße. Nach der Grunderneuerung des Brückenkopfes werden dort ab Freitagabend Dehnungsfugen eingebaut, die mit einem Autokran eingehoben werden. Dazu muss die Abfahrt vom Freitag, 16. September, ab 19 Uhr bis zum Montagmorgen, 19. September, um 5 Uhr voll gesperrt werden. Auf dem Flyover in Richtung Kurpfalzkreisel steht währenddessen für ein kurzes Stück nur die rechte Fahrbahn zur Verfügung. Eine entsprechende Umleitung soll ausgeschildert werden.

Die Bauarbeiten sind Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets der Stadt: Rund 50 Millionen Euro will die Stadt 2016 für Erhalt und Erneuerung der Verkehrswege ausgeben, etwas weniger als im vergangenen Jahr (55 Millionen). Betroffen sind davon neben den Rheinbrücken unter anderem der Fahrlachtunnel und jede Menge Hauptstraßen. (tns/thol/dkg)