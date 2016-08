Verletzte bei Auseinandersetzungen in Flüchtlingsunterkünften

Sinsheim/Mannheim. Bei zwei Auseinandersetzungen in Flüchtlingsunterkünften in Sinsheim und der Mannheimer Neckarstadt sind am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch fünf Männer verletzt worden. In Sinsheim in der Straße Zum Friedhof hatten gegen 19:20 Uhr drei Männer zwischen 19 und 29 Jahren einen Mann verprügelt. Der 48-Jährige verlor mehrere Zähne, er und ein 29-jähriger Angreifer erlitten eine Platzwunde und wurden in eine Klinik gebracht. Bis etwa 20 Uhr waren sechs Beamte vor Ort um die Lage zu beruhigen, Ermittlungen wurden aufgenommen.

Bei einer zweiten Auseinandersetzung in der Mannheimer Neckarstadt waren ein 21-jähriger Bewohner des Flüchtlingsheims sowie zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verletzt worden. Diese hatten kurz nach Mitternacht in der Landeserstaufnahmestelle in der Industriestraße versucht, einen Streit zwischen Nigerianern und Gambiern mit bis zu 100 Beteiligten zu schlichten.

Die zwischenzeitlich eingetroffenen zahlreichen Beamten klärten die Situation und sorgten dafür, dass sich die meisten der aufgebrachten Männer in ihre Zimmer zurückzogen, nur etwa 40 Personen mussten von der Polizei beruhigt werden und wurden schließlich des Platzes verwiesen. Zwei Anführer sowie zwei Personen die sich den Anweisungen widersetzten wurden festgenommen. Sie wurden am Morgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (fh/pol)