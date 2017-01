Vier Jahre Gefängnis für 40-Jährige

Mannheim. Wegen Diebstahls und Computerbetrug in rund 70 Fällen ist eine 40-Jährige in Mannheim zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass die Frau zwischen Juni 2015 und Juli 2016 ihren Lebensunterhalt damit bestritt, vornehmlich Seniorinnen die Geldbeutel zu stehlen und mit den erbeuteten EC-Karten Geld abzuheben. Sie war demnach nicht nur in Mannheim aktiv, sondern in ganz Süddeutschland.

Um insgesamt rund 44 000 Euro hat Snezana J. ihre Opfer binnen eines Jahres erleichtert: ein Fall, der fast ausschließlich Verlierer kennt. Besonders schwer getroffen hat es eine 89 Jahre alte Frau aus dem Saarland. Weil sie fast zwei Wochen nichts vom Diebstahl ihrer EC-Karte bemerkte, bediente sich Snezana J. immer wieder an ihrem Konto. Mehrere tausend Euro gingen der gebrechlichen Rentnerin verloren. (sma/rüo)