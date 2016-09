Vier Verletzte bei Unfall auf A6 bei Mannheim

Am Mittwochnachmittag hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A6 ereignet. (Symbolbild)

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der A 6 mit sieben beteiligten Autos sind am Mittwochnachmittag vier Menschen verletzt worden - ein Verkehrsteilnehmer schwer. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim in Fahrtrichtung Frankfurt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Deshalb wurde die Autobahn in Richtung Frankfurt von etwa 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Fahrer gegen 16.20 Uhr sein Auto auf dem linken Fahrstreifen aufgrund des dichten Verkehrs abgebremst. Das erkannten zwei nachfahrende Pkw-Fahrer zu spät und fuhren auf das Auto auf. Während zwei weitere nachfolgende Autofahrer auswichen, hielten drei Fahrzeuge hinter der Unfallstelle an. Die Fahrerin eines weiteren Fahrzeuges erkannte die drei stehenden Autos zu spät und schob auch diese zusammen. Vier Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Der Verkehr staute sich am Abend auf bis zu zwölf Kilometer Länge. Auch auf der Zufahrt zur A 6 über die A 656 kam es zu Staus in beiden Richtungen. Die A 6 war gegen 18.30 Uhr wieder komplett frei befahrbar. (pol/dls)