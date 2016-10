Weitere 52 Vögel vorsorglich getötet

Mannheim. Bei Untersuchungen im Mannheimer Luisenpark ist am Samstag bei weiteren Vögeln der Vogelgrippen-Virus H7N3 festgestellt worden. Wie die Stadt Mannheim mitteilte, mussten 52 Vögel noch am Samstag eingeschläfert werden, um eine Ausbreitung des Virus so weit wie möglich einzudämmen. Zu diesem Schluss seien Vertreter des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, des Mannheimer Veterinäramtes, der "Task-Force" Tierseuchenbekämpfung und dem Regierungspräsidium Karlsruhe am Samstagmorgen gekommen. Das Vorgehen sei mit dem Stuttgarter Umweltministerium abgestimmt gewesen.

Die zentrale Überlegung bei der Besprechung sei nach Angaben der Stadt die Möglichkeit von Spontanmutationen des Erregers gewesen, durch die gefährlichere Varianten des Virus entstehen könnten. Die Stadt Mannheim sei nach dem Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes verpflichtet, die erforderlichen Tötungen im Fall von Tierseuchen durchzuführen. "Jeder einzelne Vogel, den wir im Luisenpark töten müssen, schmerzt uns" zeigt sich Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht betroffen. "Aber wir müssen alles tun, um den Vogelbestand des Luisenparks insbesondere auch im Hinblick auf Vögel, die besonders selten und damit wertvoll für die Fauna sind, soweit wie möglich zu schützen." Dabei gelte es, eine Ausbreitung der Seuche oder Mutation zu einem gefährlicheren Erreger im Land Baden-Württemberg, im Bund oder gar in Europa unbedingt zu verhindern.

Verständnis für das Vorgehen äußert auch Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala. "Ich vertraue den beteiligten Fachleuten aller Behörden, dass die getroffenen Maßnahmen im Interesse der Erhaltung des Vogelbestands des Luisenparks als Ganzes sind und der Park für seine Besucherinnen und Besucher dadurch nach wie vor sicher ist."

Bereits am Dienstag wurden ebenfalls wegen des Vogelgrippenerregers insgesamt 34 Tiere im Bereich der Volieren getötet. In den Volieren werden insgesamt 450 Vögel gehalten. Die Überprüfungen von Tieren in den Volieren des Parks dauern noch an. Die Behörden stuften die Gefährdung für Menschen als sehr gering ein, eine Übertragung sei äußerst unwahrscheinlich.

Ein Teil des Luisenparks ist bereits seit einigen Tagen gesperrt, andere Teile sind für Spaziergänger und andere Passanten aber weiterhin frei zugängig. (tns/dpa)